Nowa wersja ustawy offshore pojawi się lada tydzień. Dokument ma zostać przyjęty do końca roku Alert

Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W specjalnym Q&A dla Polityki Insight minister klimatu Michał Kurtyka zdradził, że ustawa offshore o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej powinna zostać przyjęta przez parlament do końca tego roku. Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że nowy projekt dokumentu powinien pojawić się na stronach rządowego centrum legislacji w ciągu kilkunastu dni.

Nowa wersja projektu ustawy offshore w najbliższych dniach

Z dniem 21 marca 2020 roku dział administracji rządowej „klimat”, który obejmuje rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, został powierzony do kierowania ministrowi klimatu. Od tego dnia ministerstwo klimatu przejęło prace nad projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, które – jak tłumaczy w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl – są teraz realizowane w resorcie i traktowane priorytetowo.

Ministerstwo klimatu podkreśla, że do projektu ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej zaprezentowanej przez ministerstwo aktywów państwowych pod koniec stycznia, zostały zgłoszone liczne uwagi w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień oraz opiniowania. – Mając na celu stworzenie regulacji, która umożliwi powstanie źródeł wytwarzania zapewniających odbiorcom końcowym energię czystą, ale również tanią, i jednocześnie odpowiadać będzie na potrzeby inwestorów, niezbędna jest szczegółowa analiza zgłoszonych uwag i propozycji – podaje resort.

Z informacji portalu wynika, że od momentu konsultacji odbyło się kilkadziesiąt spotkań roboczych, które miały na celu dostosować przepisy do zgłoszonych uwag. Nowa wersja projektu ma zostać opublikowana w najbliższych tygodniach.

– Trwają nadal prace nad ostatecznym brzmieniem projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w wersji po przeprowadzonych uzgodnieniach, konsultacjach publicznych i opiniowaniu. Szczegółowe informacje na temat obszarów projektu, które ulegną zmianie będą udzielone po wypracowania ostatecznego kształtu projektu i jego akceptacji przez kierownictwo ministerstwa klimatu – podkreśla ministerstwo klimatu.

Ministerstwo klimatu rozmawia o prenotyfikacji ustawy z Komisją Europejską

Resort klimatu będzie postulować – podobnie jak jest to ostatniej wersji projektu – wprowadzenie dwufazowego systemu wsparcia, który został przedstawiony w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ponadto trwają rozmowy z Komisją Europejską w ramach prenotyfikacji systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski.

Ustawa offshore do końca roku

W specjalnym Q&A dla Polityki Insight, minister klimatu Michał Kurtyka mówiąc o transformacji energetycznej w Polsce powiedział, że w tym procesie gaz powinien być paliwem przejściowym, a docelowo regulacyjnym, wspierającym działanie instalacji OZE, przede wszystkim morskich farm wiatrowych. – W kontekście transformacji energetycznej i rozwoju OZE największym wyzwaniem jest zapewnienie stabilności systemu energetycznego. Spośród wszystkich typów instalacji OZE farmy wiatrowe na morzu w największym stopniu to gwarantują. Jako ministerstwo klimatu chcemy, by uchwalenie przez parlament tzw. specustawy offshore’owej nastąpiło do końca roku – powiedział Michał Kurtyka.

Michał Perzyński/Bartłomiej Sawicki