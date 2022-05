Von Der Leyen wzywa do embarga na ropę Alert

Ursula von der Leyen fot. Kuhlmann /MSC

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von Der Leyen wezwała wspólnotę europejską do nałożenia embarga na sprowadzanie ropy naftowej z Rosji.

Von der Leyen, przemawiając w Parlamencie Europejskim w Strasburgu we Francji, wezwała państwa członkowskie UE do wycofania importu ropy naftowej w ciągu sześciu miesięcy i produktów rafinowanych do końca roku.

– Upewnimy się, że wycofujemy rosyjską ropę w sposób uporządkowany, w sposób, który pozwoli nam i naszym partnerom zabezpieczyć alternatywne trasy dostaw i zminimalizować wpływ na rynki światowe – powiedziała von der Leyen.

Przewodnicząca KE zaproponowała również odłączenie Sbierbanku, największego rosyjskiego banku, i dwóch innych dużych banków od międzynarodowego bankowego systemu płatności SWIFT.

Nałożenie sankcji na import ropy z Rosji będzie przedmiotem burzliwej debaty. Część krajów UE jest silnie uzależniona od dostaw ropy z kierunku rosyjskiego.

Reuters/Mariusz Marszałkowski