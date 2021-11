W Chinach spadają emisje CO2, po raz pierwszy od odbicia po pandemii Alert

Nowe badania Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) z siedzibą w Helsinkach pokazują, że emisje dwutlenku węgla w Chinach spadły w trzecim kwartale po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia ożywienia gospodarczego po koronawirusie.

Spadają emisje CO2 w Chinach

Chiny, największy na świecie emitent gazów cieplarnianych odnotował spadek emisji CO2 o około 0,5 procent w okresie lipiec-wrzesień w porównaniu z rokiem wcześniej. – Spadek emisji może oznaczać punkt zwrotny i wczesny szczyt całkowitych emisji w Chinach, lata przed osiągnięciem celu, który ma osiągnąć szczyt przed 2030 rokiem – powiedział Lauri Myllyvirta, główny analityk w Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem. Spadek ten oznacza zwrot w stosunku do około 9-procentowego wzrostu emisji w pierwszej połowie 2021 roku, kiedy to ożywienie gospodarcze w Chinach po pandemii szło pełną parą wraz z budownictwem i działalnością przemysłu ciężkiego.

Ostatni raz kwartalne emisje w Chinach spadły rok do roku w okresie styczeń-marzec 2020 roku, kiedy koronawirus uderzył po raz pierwszy. Chociaż analitycy zwrócili uwagę, że główne chińskie gałęzie przemysłu mogą osiągnąć szczyty emisji dwutlenku węgla do około 2024 roku, czołowi negocjatorzy klimatyczni Chin nie złożyli żadnych ambitniejszych zobowiązań w rozmowach ONZ w Glasgow, które zakończyły się na początku listopada. Ograniczona podaż węgla i rekordowo wysokie ceny tego surowca spowodowały przerwy w dostawie prądu w wielu chińskich regionach pod koniec trzeciego kwartału, co uderzyło w działalność przemysłową. Jednocześnie produkcja dwóch głównych materiałów budowlanych, surowej stali i cementu, spadła odpowiednio o 16 i 11 procent w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami.

