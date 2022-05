W ciągu tygodnia może zapaść decyzja o embargo na ropę z Rosji Alert

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Porozumienie w sprawie proponowanego embarga Unii Europejskiej na rosyjską ropę, obecnie blokowane przez Węgry, jest możliwe w ciągu tygodnia – powiedział we wtorek francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune. Zapowiedział też, że następnie planowane jest odejście od od rosyjskich węglowodorów w ogóle.

– Myślę, że możemy zawrzeć porozumienie w ciągu tygodnia, ciężko nad tym pracujemy. To prawdopodobnie kwestia dni. Musimy działać szybko i mówię to z przekonaniem: będzie szósty pakiet sankcji unijnych, będą one bardzo potężne i stopniowo wdrażane, zgodnie z harmonogramem, najpierw odejdziemy od rosyjskiej ropy, następnie od rosyjskich węglowodorów w ogóle. Są różne możliwości: opóźnienie (stosowania embarga – PAP) dla niektórych krajów (UE) obiektywnie znajdujących się w trudnej sytuacji, ponieważ 100 proc. ich dostaw ropy pochodzi z Rosji, oraz alternatywne gwarancje dostaw. To są dwa parametry, nad którymi pracujemy – zapewnił Beaune w stacji LCI. Francja sprawuje w tym półroczu przewodnictwo w Radzie UE.

Do przyjęcia sankcji wymagana jest jednomyślność 27 państw członkowskich UE. Na wtorek zaplanowane zostały rozmowy telefoniczne między europejskimi przywódcami, w tym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Węgier Viktorem Orbanem. Von der Leyen, która w poniedziałek udała się do Budapesztu na spotkanie z szefem rządu Węgier, poinformowała tego dnia po rozmowach o poczynionych pewnych postępach w kwestii embarga. Węgry zwracają się do swoich unijnych partnerów o gwarancje dostaw energii w zamian za zgodę na szósty pakiet sankcji.

