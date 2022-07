W jaki sposób wybrać najlepszego brokera Forex? (PARTNER) Alert

Podejmowanie inwestycji w waluty na międzynarodowym rynku Forex wymaga, by inwestor, nazywany traderem, podjął współprace z wybranym przez siebie brokerem. Do wyboru ma przy tym brokerów polskich i zagranicznych, oferujących różnego rodzaju platformy inwestycyjne i odmienne warunki finansowe otwarcia i prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Jak wybrać najlepszego brokera dla siebie?

Licencjonowany broker znajdujący się pod nadzorem

Zasadniczo wymogiem jest dla bezpieczeństwa inwestora by podejmował współpracę wyłącznie z brokerami Forex (https://www.xtb.com/pl/edukacja/forex), którzy mają licencję na swoją działalność i znajdują się pod nadzorem ze strony odpowiednich organów nadzorczych. Przykładowo w Polsce każdy broker Forex obsługujący rodzimych i zagranicznych klientów musi być obowiązkowo wpisany na listę instytucji licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli tak nie jest, niewykluczone, że prowadzi działalność nielegalnie.

Można też skorzystać z oferty zagranicznych brokerów rynku Forex, którzy również powinni mieć odpowiednią licencję i być pod kontrolą ze strony nadzoru finansowego lub podobnych instytucji.

Koszty współpracy z brokerem

Bardzo ważne dla większości inwestorów nawiązujących współprace z brokerem Forex jest to, jakie koszty związane są z otwarciem i prowadzeniem rachunku inwestycyjnego. Całokształt kosztów kształtują spready brokerskie, opłaty i prowizje naliczane za wykonywanie zleceń kupna i sprzedaży wybranych par walutowych w imieniu inwestorów.

Jednak korzystanie wyłącznie z oferty brokerów, którzy są najtańsi na rynku, niekoniecznie będzie dobrym pomysłem. Niskie spready i brak prowizji nie będą wyznacznikiem dobrego brokera. Dlatego należy sprawdzać rzecz jasna wysokość opłat dodatkowych, ale nie powinien być to jedyny czynnik decydujący o wyborze partnera do inwestycji na międzynarodowym rynku walutowym Forex.

Obsługa w języku polskim

Polscy klienci, którzy nie znają tak dobrze języka angielskiego, powinni nawiązywać współprace z brokerem Forex z rodzimego rynku, który zapewni im obsługę w języku polskim oraz należyte wsparcie. Obsługa w języku rodzimym to atut dla polskich brokerów.

Wygodna, intuicyjna platforma tradingowa

Brokerzy do obsługi klientów wykorzystują platformy tradingowe w formie programów komputerowych (platformy desktopowe), stron internetowych i aplikacji na telefon. Desktopowe platformy są powoli wypierane przez platformy mobilne i przeglądarkowe, ponieważ nie są one „przywiązane” do jednego urządzenia, dlatego można z nich korzystać w dowolnym miejscu, gdzie jest internet.

Platforma powinna mieć intuicyjną nawigację, aby w kluczowych momentach inwestor nie musiał szukać pożądanych opcji, np. zlecania odpowiednich transakcji, ustawiania poziomów wsparcia i oporu i tym podobnych. Dobrze by było dla polskich klientów, którzy nie znają angielskiego, by platforma miała polską wersję językową i polską obsługę techniczną.

Niektórzy brokerzy dają szansę na bezpłatne przetestowanie swojej platformy tradingowej, w ramach konta demonstracyjnego (demo). Później klient może zadecydować, czy chce skorzystać z normalnego konta tradingowego u danego brokera, czy też nie.

