W Wielkopolsce powstaje solarny gigant. Największy w regionie

Energa Wytwarzanie należąca do Grupy Orlen rozbudowuje o 25 MW do 250 MW potężną farmę fotowoltaiczną Kleczew, zlokalizowaną w województwie wielkopolskim – dowiedział się Biznes Alert. Inwestycja, której koszt można szacować na 75 milionów złotych ma się zakończyć w 2025 roku. Dzięki czemu Grupa Orlen stanie się właścicielem największej elektrowni solarnej w Polsce, i w regionie. Nakłady na park Kleczew Solar & Wind mogą wynieść do 900 milionów złotych.

Na koniec 2024 roku moc zainstalowana OZE w Grupie Orlen wynosiła 1413 MW, z czego blisko 600 MW mocy zainstalowanej koncern ma w lądowych farmach wiatrowych i ponad 600 MW w przemysłowych farmach i instalacjach solarnych. Dzięki czemu jest wiceliderem segmentu onshore wind, i liderem segmentu przemysłowej fotowoltaiki w Polsce. W 2024 roku koncern wyprodukował 2,9 TWh energii odnawialnej, ustępując tylko PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Potężne farmy wiatrowe pracują we flocie

Pozycję lidera segmentu fotowoltaiki przemysłowej, Grupa Orlen zawdzięcza głównie spektakularnym przejęciom dwóch potężnych farm: PV Przykona i PV Kleczew. Zostały one zbudowane przez innych inwestorów na terenach zrekultywowanych terenach powydobywczych po zamkniętych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, należących wcześniej do ZE Pątnów-Adamów-Konin.

W 2024 roku należąca do Grupy spółka Orlen Wind 3 m.in. kupiła od portugalskiego konkurenta EDP Renewables (Polska) dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 240 MW: PV Chotków (40 MW) i potężną PV Przykona (rozbudowywaną o kolejne 40 MW) oraz farmę wiatrową FW Warta, o mocy 26 MW. Wartość godziwa przekazanej zapłaty wyniosła 1,17 miliarda złotych i obejmowała cenę zakupu udziałów, jak również spłatę pożyczek udzielonych farmom wiatrowym przez byłego udziałowca, będącą niezbędnym warunkiem objęcia nad nimi kontroli.

Budowa II etapu PV Przykona została ukończona we wrześniu 2024 roku, dzięki czemu moc instalacji została zwiększona do 239,99 MW. Decyzją Prezesa URE, 6 marca 2025 roku, o czym pisał niedawno Biznes Alert, dodatkowe 40 MW zostało objęte koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej. Tym samym PV Przykona stała się największą farmą solarną w Polsce, wyprzedzając zlokalizowaną niedaleko PV Kleczew. Elektrownia po rozbudowie zajmuje obszar ponad 310 ha. Składa się na nią ponad 375 tys. modułów fotowoltaicznych i 800 inwerterów oraz 33 stacji elektroenergetycznych SN. Ale PV Przykona została liderem nie na długo.

PV Kleczew będzie największą farmą solarną w Polsce

Grupa Orlen chce ją bowiem powiększyć. Energa Wytwarzanie, która jest bezpośrednim właścicielem Kleczew Solar & Wind, jednego z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej, przystąpiła do jego rozbudowy. Hybrydowa instalacja składa się obecnie z farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 225 MW i wiatrowej o mocy 11,7 MW (pierwotnie planowano turbiny o mocy 19,2 MW) i została zbudowana na terenach pokopalnianych w pobliżu miejscowości Kleczew w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim. Teraz koncern dołoży kolejne 25 MW paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu po rozbudowie powstanie największa farma solarna w Polsce, o mocy 250 MW – dowiedział się Biznes Alert.

Blisko 900 milionów złotych nakładów inwestycyjnych

Energa Wytwarzanie jest właścicielem Kleczew Solar & Wind od pół roku, po tym jak 5 grudnia 2024 roku kupiła spółkę celową E & G od Lewandpol Holding, należący do multimilionera i kierowcy rajdowego Andrzeja Lewandowskiego. Przedwstępna umowa zakupu instalacji została zawarta 13 października 2023 roku, a więc dwa dni przed wyborami parlamentarnymi, które doprowadziły do zmiany rządu (i w konsekwencji zarządu Orlenu). Nowe władze koncernu podtrzymały decyzję inwestycyjną, i kontynuują rozbudowę hybrydowej instalacji OZE. Oszacowana wstępnie wartość godziwa przekazanej Lewandpol Holding zapłaty wyniosła 798 miliona złotych. W sumie nakłady na Kleczew Solar & Wind można szacować na co najmniej 873 milionów złotych.

Tomasz Brzeziński