Wakacyjne promocje tylko z nazwy. Tańsze tankowanie głównie w weekendy

Koncerny paliwowe przygotowały dla kierowców wakacyjne rabaty na paliwo tankowane na ich stacjach. Inaczej niż w ostatnich latach obowiązują one głównie w weekendy. I dostaną je wyłącznie użytkownicy prawidłowo zarejestrowani w mobilnej aplikacji.

Lato to czas zwiększonej konsumpcji paliw. Tak jest od lat. W 2024 roku, w trzecim kwartale, obejmującym miesiące wakacyjne sprzedano 2378 milionów litrów, co stanowiło 27,3 procent całorocznego wolumenu. To efekt większej mobilności Polaków, ale też promocji cenowych wprowadzanych w letni okresie przez koncerny paliwowe, które zachęcały do częstszych wizyt na stacjach. Jednak w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedano 1946 milionów litrów paliw, o 2,7 procent mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. To można było uznać za lampkę ostrzegawczą, sygnalizującą spadek popytu, na co odpowiedzią powinno być obniżenie cen. Większość koncernów wprowadziło tradycyjne wakacyjne rabaty. Jednak kierowcy muszą być czujni, bo nie wszędzie obowiązują one każdego dnia.

Kanadyjski koncern otwiera stawkę

Jako pierwszy już 13 czerwca promocję „Wakacyjne rabaty” wprowadził kanadyjski Circle K. Do 31 sierpnia na blisko 400 jego stacjach kierowcy (tylko osoby fizyczne) mogą w każdy piątek (od 00:00), sobotę i niedzielę (do 23:59) tankować benzynę i olej napędowy z oferty podstawowej (miles®) i premium (miles+®) taniej o 35 gr/l przy czym rabat nalicza się automatycznie do 50 litrów paliwa na transakcję (nie można tankować do kanistrów). Pozwala to zaoszczędzić 17,5 złotych. Dla użytkowników samochodów na LPG koncern oferuje obniżkę ceny za SupraGas o 10 gr/l. Z rabatów można korzystać wielokrotnie, bez limitu. Trzeba być jednak zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji mobilnej lub posiadaczem karty rabatowej Circle K EXTRA i zapłacić za paliwo przy kasie z obsługą. Tankując czasie10 wakacyjnych weekendów kierowcy zaoszczędzą 175 złotych na paliwie, i 50 złotych na LPG.

Austriacki (czyli rosyjski) też łowi na aplikację

Drugą firmą, która zdecydowała się na specjalną promocję jest Amic Polska, siódmy gracz na polskim rynku. Akcja „Ale Rabat 2025” rozpoczęła się 26 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Promocją objęte są wszystkie rodzaje paliw dostępne na danej stacji: Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro oraz LPG, po aktywacji kuponu w aplikacji Amic Club. W każdym tygodniu kalendarzowym użytkownik może wykorzystać jeden kupon, co daje 10 tankowań w czasie wakacji. Zniżka dla paliw podstawowych wynosi 30 gr/l, a dla paliw

premium (Pb95 Pro, ON Pro, Pb98) – 50 gr/l. Kierowcy samochodów na gaz (LPG) dostaną zniżkę 10gr/l. Z rabatem można zatankować jednorazowo 40 litrów na 125 stacjach Amic. Oznacza to, że wykorzystując pełny limit kierowcy kupujący podstawowe paliwa zaoszczędzą 120 złotych, paliwa premium – 200 złotych, a gaz LPG 40 złotych.

Rabaty na Orlen też tylko w weekend

W czwartek do walki o polskich kierowców włączył się oficjalnie Orlen, lider rynku. Ale „Wakacyjna Promocja Rabatowa” obowiązuje od piątku 27 czerwca 2025 r., godz. 00:01, i potrwa do 31 sierpnia 2025 r. godz. 23:59, przy czym paliwo z rabatem, tak jak u kanadyjskiego konkurenta można kupić wyłącznie w piątki, soboty i niedziele. W weekendy można będzie wlać do baku (tylko) taniej o 25 gr do 50 litrów benzyny i oleju napędowego z oferty podstawowej (Efecta) i premium (Verva) Pozwoli to zaoszczędzić kierowcom 12,5 złotych na transakcję. Z kuponów w aplikacji Vitay będzie można skorzystać łącznie 10 razy w wakacje: pięć razy w okresie między 27 czerwca a 31 lipca oraz pięć razy w sierpniu. Gaz LNG nie jest objęty promocją.

Tym razem Orlen nie oferuje dodatkowych zniżek dla posiadaczy karty dużej rodziny. Rabat na paliwo wzrośnie do 40 gr/l, jeśli uczestnik akcji kupi w sklepie na stacji produkty za 5 złotych, co oznacza, że z zaoszczędzonych 20 złotych w portfelu zostanie mu 15 złotych, czyli 2,5 złotego więcej niż przy podstawowym rabacie. Warto pamiętać, że znaczna część oferty sklepowej, dla wielu „strategicznego znaczenia” wyłączona jest z promocji. Nie obejmuje ona m.in. papierosów, w tym wkładów do podgrzewaczy czy liquidów do papierosów elektronicznych, leków OTC, alkoholu, piwa i drinków bezalkoholowych, kuponów Lotto, doładowań do kart telefonicznych, biletów, opłat parkingowych czy winiet autostradowych. Może więc warto zastanowić się nad zakupem prasy, bo ona ma ustaloną cenę, a czasami warto coś przeczytać, nawet lekkiego.

Schodkowa promocja w na stacjach bp

Od piątku 27 czerwca 2025 roku taniej zatankują też zarejestrowani użytkownicy aplikacji BPme. Podczas pierwszej wizyty na blisko 500 stacjach brytyjskiego koncernu będą mogli zrealizować kupon z rabatem 25 gr/litr na paliwa regularne ON oraz Pb95 lub kupon uprawniający do zniżki w wysokości 15 gr/l przy zakupie gazu LPG. Minimalna ilość paliwa to 20 litrów, maksymalnie do baku można wlać jednorazowo 60 litrów ze zniżką. Przy kolejnych czterech tankowaniach upusty na benzynę i olej rosną schodkowo o 5 groszy do 45 gr/l. Dla właścicieli samochodów na LPG rabat nie zmienia się.

Promocja zakończy się do 2 września 2025 roku. Dzięki niej kierowcy mogą kupując 50 litrów paliwa w trakcie każdej wizyty na stacji bp zaoszczędzić 87,5 złotych, a tankując maksymalnie 60 litrów – 105 złotych. Właściciele samochodów z instalacją gazową zaoszczędzą do 45 złotych.

Tankując na stacjach Avia sprawdź najpierw listę

Do rywalizacji o lojalność kierowców włączyła się sieć Avia, której w Polsce operatorem jest giełdowa grupa paliwowa Unimot. Sieć liczy ponad 140 stacji. Ale promocja „Rabat wakacyjny -30gr/l paliwa z AVIA GO” obowiązuje tylko w 51 placówkach, więc trzeba wcześniej sprawdzić listę stacji, gdzie obowiązują rabaty.

Przez 10 wakacyjnych weekendów, tj. od piątku (1:00) do niedzieli (23:00) od 27 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku kierowcy płacą 30 groszy mniej. Maksymalnie można zatankować 50 litrów paliw: PB95, PB98, ON, ON Gold (z wykluczeniem LPG). Łącznie będzie więc to 500 litrów, co daje 150 złotych oszczędności. Przed zapłatą rachunku sprzedawcy należy okazać kupon w aplikacji.

Poczuj się jak VIP, płacąc mniej

Shell, który ma około 460 stacji, co mu daje piątą pozycję w Polsce kontynuuje swoją akcję promującą jego markę premium (obowiązuje do 12 października 2025 roku). Codziennie od 14:00 do 18:00 kierowcy mogą tankować paliwa V-Power 95 i V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Dodatkowo, klienci korzystający z aplikacji Shell ClubSmart, którzy zatankują minimum 25 litrów, otrzymają jednorazowo gorącą kawę albo herbatę gratis. Spragnieni lub zmęczeni mogą zawsze spróbować, czy kupując 50 litrów paliwa na dwa paragony dostaną dwie porcje napoju.

Tomasz Brzeziński