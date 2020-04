Koronawirus uderzył w eksport węgla z Rosji. Niesort może zniknąć z rynku Alert

Ministerstwo energetyki Rosji przewiduje, że pandemia koronawirusa spowoduje spadek wydobycia i eksportu węgla rosyjskiego do końca roku przez spowolnienie gospodarcze. Najbardziej ucierpi surowiec najgorszej jakości.

Minister energetyki Aleksander Nowak napisał w tekście do dziennika „Polityka energetyczna”, że zapotrzebowanie spadnie przez ograniczenie działalności gospodarczej i przełoży się na spadek zapotrzebowania na surowce. – Dodatkową przeszkodą będzie fakt, że terminale węglowe na Dalekim Wschodzie miały problem z zabezpieczeniem węgla rosyjskiego na eksport do regionu Azji i Pacyfiku. Przykładowo część statków przybywających po węgiel musiała odbyć kwarantannę przez dwa tygodnie przed załadunkiem, co uderzyło w przychody – napisał minister cytowany przez Kommiersant. Nowak nie traci nadziei, że wydobycie węgla w Rosji wzrośnie do co najmniej 459 mln ton do 2025 roku i 476 mln ton w 2030 roku. W ostatnich dwóch latach wyniosło ono po 441 mln ton rocznie.

Ośrodek Argus obliczył, że ceny węgla będą dalej spadać w Azji i Europie. Rozmówcy Kommiersanta przekonują, że najbardziej ucierpi na tym węgiel najniższej jakości a ten najmniej wartościowy (zwany czasem niesortem) może w ogóle zostać czasowo wycofany z rynku.

