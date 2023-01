Baliśmy się niedoborów a węgla może wystarczyć na czas po sezonie grzewczym Alert

Według słów wiceministra aktywów państwowych Karola Rabendy, dystrybucja węgla w Polsce odbywa się zgodnie z planem, a zapis w ustawie węglowej nie oznacza, że surowiec nie będzie sprzedawany po sezonie grzewczym.

Węgiel. Fot. Węglokoks

Według art. 3. 1. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego.

– W ustawie mowa jest o 30 kwietnia jako zakończeniu okresu grzewczego. To nie oznacza, że węgiel, który przyjedzie do gmin, nie będzie mógł być sprzedawany po tym okresie mieszkańcom. On musi być zamówiony, a sprzedaż węgla może odbywać się później – stwierdził wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

Minister zaznaczył, że dystrybucja węgla w sytuacji kryzysowej została poprowadzona według planu. – System dystrybucji, który tworzyliśmy w sytuacji kryzysowej okazał się skuteczny. Otworzyliśmy duży punkt w Białymstoku, Ostrołęce czy na Dolnym Śląsku. Przez to system stał się dopasowany do potrzeb – dodał Rabenda.

Twitter/Ministerstwo aktywów państwowych/Jędrzej Stachura