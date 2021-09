Westinghouse chce budować atom na Ukrainie, a potem w Polsce Alert

Westinghouse / fot. Wikimedia Commons

Amerykański Westinghouse przekonuje, że najpierw zbuduje atom na Ukrainie, a potem mógłby budować go w Polsce. Warszawa wciąż nie wybrała partnera technologicznego do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

– Reaktor AP1000 to w pełni zoptymalizowany i przygotowany projekt – powiedział David Durham, przewodniczący Westinghouse Electric do spraw systemów energetycznych podczas konferencji Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Energii i Klimatu. – Będziemy go oferować w ostatecznej formie. W ten sposób uda się utrzymać konkurencyjność kosztów. Wykorzystanie tego samego łańcucha dostaw do wielu reaktorów zapewnia ten efekt.

– Nowe jednostki w Chinach powstały przy dużo niższych kosztach niż wcześniejsze. Następne jednostki mogą powstać na Ukrainie, miejmy nadzieję, że kolejne w Polsce, będą coraz skuteczniej budowane – powiedział Durham. Odniósł się w ten sposób do listu intencyjnego z Energoatomem oraz starań o kontrakt na budowę pierwszego reaktora w Polsce do 2033 roku.

Wojciech Jakóbik