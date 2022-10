Amerykanie będą walczyć z Koreańczykami o polski atom, tym razem w sądzie Alert

Westinghouse pozwała w sądzie federalnym potencjalną umowę z koreańskim koncernem KHNP na sprzedaż reaktorów Polsce. Według Amerykanów, projekt reaktora Koreańczyków obejmuje własność intelektualną licencjonowaną przez Westinghouse i wymaga zgody amerykańskiej firmy przed przeniesieniem do Polski i innych krajów rozważających rozmieszczenie reaktora APR1400.

Budowa reaktora APR1400 w ZEA. Fot. KHNP

Spór o polski atom

Westinghouse dowiedział się, że polski rząd przygotowuje się do podpisania wstępnej umowy na zakup reaktorów jądrowych od KHNP. Obie firmy są kandydatami do budowy polskiej elektrowni jądrowej, trzecim kandydatem jest francuski EDF. Tymczasem polskie ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało w komunikacie z 23 października, że ​​po spotkaniach z odpowiednikami w USA w najbliższych dniach będzie mógł ogłosić wybór dostawcy technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej. Zamieszanie to rzuca światło na trwający od dawna spór o obecność własności intelektualnej Westinghouse w projektach reaktorów KHNP opartych na projekcie amerykańskim. Westinghouse nalega, aby APR1400 zawierał technologię z projektu reaktora System 80, który nabył w 2000 roku.

W pozwie złożonym w sądzie Dystryktu Kolumbii, Westinghouse powiedział, że KHNP potrzebuje wsparcia Westinghouse, aby zachować zgodność z amerykańskimi przepisami ograniczającymi współdzielenie technologii energetyki jądrowej. Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) musi wyrazić zgodę na udostępnianie niektórych technologii innym krajom. Westinghouse argumentuje, że KHNP uznał ten wymóg, gdy południowokoreańska firma sprzedała cztery reaktory APR1400 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2010 roku. Amerykańska firma poinformowała, że ​​dowiedziała się, że KHNP zamierza podpisać z polskim rządem memorandum intencyjne w sprawie dostaw reaktorów APR1400. Dostarczenie informacji technicznych do takiego memorandum wymagałoby zgody Departamentu Energii i zgody Westinghouse. Westinghouse zwrócił się do sądu o zakazanie KHNP udostępniania informacji technicznych przy projekcie w Polsce.

Po otrzymaniu w tym roku propozycji od EDF, KHNP i Westinghouse, polski rząd zapowiedział w połowie października, że ​​w ciągu kilku tygodni podejmie decyzję o wyborze dostawcy do projektu. Ponoć najniższą cenę zaoferował KHNP. Tymczasem minister klimatu i środowiska Anna Moskwa i wicepremier Jacek Sasin spotkali się w Waszyngtonie z amerykańską sekretarz ds. energii Jennifer Granholm, aby omówić przetarg na reaktor, a także inne sprawy związane z energetyką jądrową

S&P Platts/Michał Perzyński