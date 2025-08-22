Więcej pieniędzy na działania likwidacyjne kopalń soli, siarki i węgla

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje podniesienie limitów wydatków budżetowych dla kopalń soli, siarki i węgla. Łącznie środki w latach 2025–2027 mają wzrosnąć o 104,3 mln zł. Głównym powodem są wyższe koszty energii, konieczność opracowania dokumentacji projektowych oraz modernizacji systemów ochronnych.

Ustawa z 2020 r. przewiduje dotacje dla następujących podmiotów: Kopalnię Soli Bochnia, Kopalnię Soli „Wieliczka”, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Kopalnię Siarki „Machów” w likwidacji oraz Agencję Rozwoju Przemysłu.

Aktualnie obowiązujące limity wydatków na lata 2025-2027 wynoszą odpowiednio 127, 125,7 oraz w 122,8 mln zł. Projekt przewiduje podniesienie ich odpowiednio do: 182,6, 135,5 oraz 161,6 mln zł.

Konieczność podniesienia limitów wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na środki budżetowe. To jest poparta bieżącą obserwacją przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi stopnia realizacji ustawowych zadań – brzmi uzasadnienie.

Więcej o 0,43 mln zł ma dostać Kopalnia Soli Bochnia. Środki te będą sfinansować zwiększone koszty realizacji zadań, w szczególności na likwidację wyrobisk poeksploatacyjnych.

Limit wydatków dla Kopalni Siarki „Machów” ma wzrosnąć o 2,3 mln zł. Przyczyną jest wzrost cen energii oraz konieczność opracowania dokumentacji projektowych. Dotyczy to również dalszych koncepcji zabezpieczenia wyrobiska byłej Kopalni Siarki „Piaseczno”.

O 100,5 mln zł ma wzrosnąć limit wydatków Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Środki będą przeznaczone m.in. na zmiany w systemie odwadniania pompowni “Bolko”. To zapewni ochronę miast Bytom i Piekary Śląskie oraz zabezpieczenie kopalni węgla “Bobrek”.

ARP ma z kolei mieć limit podniesiony o ponad 1 mln zł w związku z ogólnym wzrostem cen i usług. Z kolei Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z uzasadnieniem, nie wymagają zwiększenia limitów wydatków.

Jak zaznacza się w Ocenie Skutków Regulacji, wydatki na realizację zadań wykonywanych przez podmioty objęte ustawą pokryte będą z części budżetu państwa. Dysponentem tej części budżetu jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi. Nie przewiduje się dodatkowego zwiększania w nim limitu.

PAP / Biznes Alert