Wielka Brytania może porzucić chińskich partnerów rozbudowy elektrowni jądrowych Alert

Wielka Brytania analizuje możliwości pominięcia chińskiego koncernu energetycznego China General Nuclear Power Group (CGN) z udziału w nowych projektach energetycznych związanych z rozbudową potencjału jądrowego na Wyspach.

Ewentualna decyzja ze strony Londynu może wpłynąć na projekt energii jądrowej Sizewell C w Suffolk we wschodniej Anglii, który ma zbudować francuski EDF przy wsparciu CGN, oraz na projekty nowej elektrowni na wschodnim wybrzeżu w Bradwell-on – Morze w Essex. Francuska firma w zeszłym miesiącu wezwała rząd brytyjski do dostarczenia przepisów, które stanowiłyby podstawę finansowania Sizewell C, podkreślając konieczność przesłania takich informacji.

Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Zhao Lijian powiedział w poniedziałek, że „Brytyjczycy powinni zapewnić otwarte, uczciwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla chińskich firm”. Dodał, że Chiny i Wielka Brytania są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi. – W interesie obu stron jest prowadzenie praktycznej współpracy w duchu obopólnych korzyści i korzystnego wyniku – powiedział Zhao. Wielka Brytania ogłosiła już plany usunięcia zestawu chińskiego Huawei z sieci telekomunikacyjnej 5G do końca 2027 roku.

Brytyjski Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) odmówił komentarza dla Financial Times. – Energetyka jądrowa ma do odegrania ważną rolę w niskoemisyjnej przyszłości energetycznej Wielkiej Brytanii, ponieważ pracujemy nad naszym celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział rzecznik BEIS. – Wszystkie projekty jądrowe w Wielkiej Brytanii są prowadzone zgodnie regulacjami, aby spełnić rygorystyczne brytyjskie wymogi prawne, regulacyjne i bezpieczeństwa narodowego, zapewniając ochronę naszych interesów – dodał.

Financial Times/Bartłomiej Sawicki