Wielka Brytania i Unia Europejska chcą zablokować ubezpieczenia statków z ropą rosyjską Alert

Wielka Brytania i Unia Europejska (UE) doszły do porozumienia w sprawie zakazu ubezpieczania statków przewożących ropę rosyjską. Umowa sprawi, że Moskwa zostanie odsunięta od rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s of London, co może znacznie ograniczyć jej zdolność eksportową.

Tankowiec Wernadskij Prospekt fot. Marjan Stropnik/MarineTraffic.com

Rynek Lloyd’s of London to serce branży ubezpieczeń morskich. Zablokowanie jego członkom możliwości ubezpieczenia rosyjskich ładunków naftowych ma wywrzeć większą presję na Kremlu. Zakaz ubezpieczeniowy jest częścią nowego pakietu sankcji unijnych wymierzonych w Rosję.

Bruksela uzgodniła embargo na większość dostaw ropy naftowej do Rosji w poniedziałek, a teraz zakaz w Wielkiej Brytanii może sprawić, że Moskwa będzie szukała ubezpieczenia na mniejszych, słabiej rozwiniętych rynkach. Rozszerzenie sankcji o ubezpieczenia ma jednym z głównych punktów umacniania embarga na ropę rosyjską.

Financial Times podaje, że rząd Wielkiej Brytanii odmówił komentarza w tej sprawie, ale podkreśla, że według jego informacji zakaz niedługo zostanie ogłoszony. Wielka Brytania zabroni więc ubezpieczania statków przewożących rosyjską ropę. – Trudno zbagatelizować tak znaczący ruch Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Zawarcie porozumienia w sprawie ubezpieczeń będzie miało ogromny wpływ na zdolność Rosji do eksportu ropy. To jedna z najpoważniejszych sankcji, jakie Europa ma w swoim arsenale – powiedziała Helima Croft, szefowa ds. strategii surowcowej w RBC Capital Markets.

Rosja, jako trzeci co do wielkości producent ropy naftowej na świecie, jak dotąd znalazła nabywców ropy w Chinach, Indiach i Turcji.

Financial Times/Jędrzej Stachura