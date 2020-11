Wielka Brytania wprowadzi zakaz wykorzystywania technologii 5G od Huawei Alert

Rząd brytyjski poinformował, że giganci telekomunikacyjni w Wielkiej Brytanii nie będą mogli instalować sprzętu Huawei w krajowych sieciach 5G od września 2021 roku.

Huawei kontra Wielka Brytania

Sekretarz w ministrowie kultury, mediów i sportu Wielkiej Brytanii Oliver Dowden ujawnił plany wycofania udziału Huawei przed uchwaleniem nowej ustawy o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym. Rząd wyznaczył termin na wrzesień 2021 roku i do tego czasu dystrybutorzy muszą zakończyć instalowanie sprzętu 5G od Huawei.

Ta sytuacja jest spowodowana nałożeniem surowych sankcji amerykańskich wobec chińskiej firmy. USA uważają, że firma z Shenzhen może umożliwić rządowi w Pekinie szpiegowanie poufnych informacji. Huawei zaprzecza zarzutom Amerykanów.

Nowa ustawa o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym w Wielkiej Brytanii jest pierwszym tego typu dokumentem, który wprowadza zakaz udziału chińskiej firmy w brytyjskiej sieci 5G. Debata nad ustawą odbędzie się podczas drugiego czytania w Parlamencie. Sprzedawcy sprzętu Huawei będą mogli dalej naprawiać urządzenia w ramach gwarancji, ale tylko te, które zostały zainstalowane przed datą wprowadzenia zakazu, czyli do 30 września 2021 roku.

Dodatkowo, Wielka Brytania zamierza wydać 250 milionów funtów na dywersyfikację łańcucha dostaw 5G, aby zapewnić większą konkurencję. Obejmuje to utworzenie ośrodka badawczego National Telecoms Lab, a także inwestycję w innowacyjną, otwartą technologię radiową. – Wyznaczamy jasną ścieżkę całkowitego usunięcia ryzykownych dostawców z naszych sieci 5G. Nastąpi to dzięki nowym i bezprecedensowym uprawnieniom do identyfikowania i zakazywania sprzętu telekomunikacyjnego, który stanowi zagrożenie bezpieczeństwa narodowego – powiedział Dowden.

Huawei nie chce komentować tej sprawy. Firma ostrzegła już przed szkodami ekonomicznymi, które taki zakaz wyrządziłby w Wielkiej Brytanii. Chińczycy uważają, że działania rządu mogą znacznie opóźnić wprowadzenie 5G na Wyspach.

