Wszyscy zarabiają na kryzysie energetycznym tylko nie stacja benzynowa Putina

Orlen, Saudi – wszyscy mają rekordowe przychody przez kryzys energetyczny, a Rosjanie nie – przez sankcje za inwazję na Ukrainie. Obostrzenia Zachodu pozbawiły Kreml nadmiarowych przychodów. Polska może pomóc ograniczać je dalej.

Tankowiec. Fot. Wikimedia Commons

PKN Orlen zanotował najlepsze wyniki w historii przez rekordowe ceny węglowodorów. Jego przychody w czwartym kwartale 2022 roku sięgnęły 102,26 mld złotych i wzrosły o 40 procent kwartał do kwartału. EBITDA LIFO Orlenu sięgnęło wówczas 16,06 mld zł (więcej o 37,5 procent. Te dane nie biorą pod uwagę przychodów z przejęcia PGNiG.

Saudi Aramco podało z kolei wyniki z całego 2022 roku, kiedy zanotowało 161 mld dolarów przychodów, czyli o 47 procent większe niż rok wcześniej. Powód to wysokie marże rafineryjne możliwe dzięki drogim węglowodorom na giełdzie. W tym samym czasie Shell zarobił 40 mld dolarów, a ExxonMobil – 55,7 mld dolarów.

W innej sytuacji są w tym roku firmy rosyjskie pozbawione nadmiarowych przychodów przez cenę maksymalną dostaw ropy wprowadzoną przez G7, Unię Europejską oraz Australię. Robin Brooks, główny ekonomista Institute Of International Finance, analizuje przychody budżetu rosyjskiego ze sprzedaży węglowodorów.

Putin's energy windfall is over. Russia's Feb 2022 c/a surplus was $20.2 bn. Feb 2023 surplus is +5.8 bn. We can squeeze Russia much more by lowering the G7 cap to $30. That'll cause Ruble devaluation and a financial crisis. Hard to fight a war when your economy is imploding… pic.twitter.com/JuN56DLrTe

— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) March 10, 2023