Putin rozmawia z Scholzem o wybuchach na gazociągach Nord Stream i stawia żądania

W piątek doszło do telefonicznej rozmowy Kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Rosji Władimira Putina. Putin zażądał dostępu Rosji do śledztwa ws. sabotażu na gazociągach Nord Stream oraz zniesienia barier na eksport rosyjskich nawozów i żywności.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Fot. Flickr.com.

– Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem z inicjatywy strony niemieckiej – czytamy na stronie Kremla. Z komunikatu Rosjan wynika, że podczas rozmowy omawiano różne aspekty sytuacji wokół Ukrainy.

– Władimir Putin ponownie szczegółowo wyjaśnił pryncypialne podejście Rosji do „specjalnej operacji wojskowej” (jak Rosjanie nazywają nielegalną inwazję zbrojną na Ukrainę – przyp. red.). Zwracano uwagę na destrukcyjną politykę państw zachodnich, w tym Niemiec, pompujących broń w kijowski reżim i szkolących ukraińskie wojsko. Wszystko to, jak również wszechstronne wsparcie polityczne i finansowe dla Ukrainy, skłania Kijów do odrzucenia idei jakichkolwiek negocjacji. Ponadto zachęca radykalnych ukraińskich nacjonalistów do popełniania coraz bardziej krwawych zbrodni na ludności cywilnej – głosi komunikat Kremla.

– Rosyjskie siły zbrojne przez długi czas powstrzymywały się od wymierzania ataków w niektóre cele w Ukrainie, ale obecnie takie środki stały się wymuszoną i nieuniknioną odpowiedzią na prowokacyjne ataki Kijowa na rosyjską infrastrukturę cywilną, w tym most krymski i obiekty energetyczne. Dotyczy to również ataku terrorystycznego na rurociągi Nord Stream i Nord Stream 2, którego okoliczności należy zbadać w sposób przejrzysty, z udziałem odpowiednich rosyjskich agencji – wzywa Kreml.

Według strony niemieckiej, rozmowa odbyła się w piątek rano i trwała około godziny.

