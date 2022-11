Włochy mogą wywłaszczyć Rosjan, a Niemcy nie? Alert

Niemcy, Polska i Włochy rezygnują z rosyjskiej ropy. Od piątego grudnia nie będzie ona już docierała tankowcami z Rosji. Podobnie jak w niemieckim Schwedt we Włoszech w biznes rafineryjny wkupili się Rosjanie.

Źródło: pxhere.com

Unia Europejska (UE) nie chce już współfinansować inwazji Rosji na Ukrainę poprzez import ropy. Taka logika stoi za embargiem na ropę, które pojawiło się na początku czerwca. UE przewidziała jednak sześciomiesięczny okres przejściowy dla importu ropy naftowej i ośmiomiesięczny dla produktów naftowych, takich jak benzyna czy olej napędowy. Oznacza to, że sankcje będą obowiązywać dopiero odpowiednio od piątego grudnia 2022 roku i piątego lutego 2023 roku. W przypadku rurociągu Przyjaźń dostawy zakończą się 31 grudnia 2022 roku.

Rafineria w pobliżu Syrakuz jest uważana za piątą co do wielkości rafinerię w Europie. Moce przerobowe to 10 – 14 milionów ton ropy. Trzy zakłady produkcyjne połączone są systemem rurociągów i umożliwiają rafinację, zgazowanie, a także kogenerację. W rafinerii przerabiana jest obecnie głównie rosyjska (90 procent) i kazachska (10 procent) ropa W 2008 roku włoska grupa przemysłowa ERG, która przeszła z paliw kopalnych na energię odnawialną, sprzedała 49 procent udziałów firmie Lukoil. Cały zakład został wyceniony na 2,75 mld euro.

– Włoski rząd rozważa teraz kilka opcji, w tym nacjonalizację i pośrednictwo w sprzedaży. Mówi się, że do Lukoil zgłosiło się już kilku potencjalnych nabywców. Fiaskiem zakończyły się jednak rozmowy z amerykańskim funduszem private equity Crossbridge Energy Parners – podaje niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Aleksandra Fedorska