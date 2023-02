Można już składać wnioski o dofinansowanie instalacji na biogaz z odpadów Alert

Rusza nabór wniosków na instalacje wykorzystujące biogaz z odpadów do produkcji energii. Przedsiębiorcy mogą składać dokumenty od dzisiaj.

Od poniedziałku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Nabór wniosków programu “Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” potrwa do 30 czerwca 2024 roku lub wyczerpania budżetu. Jest on skierowany do przedsiębiorców, a wsparciem będą objęte inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – czytamy.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura