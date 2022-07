Konin jest pierwszym miastem w Polsce z autobusem wodorowym Alert

Konin jako pierwszy zainwestował w autobus niskoemisyjny i cichy transport. Tym samym, Polska stała się piątym państwem w Europie, które zaczęło korzystać z transportu napędzanego wodorem.

Autobus elektryczny produkcji Solaris for. BiznesAlert.pl

Konin pierwszym miastem z autobusem wodorowym

– Najnowocześniejsze na świecie rozwiązania w zakresie transportu publicznego trafią właśnie do Konina. Wierzę, że to dopiero początek – powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski.

W Koninie 7 lipca, przekazano do użytku autobus miejski napędzany wodorem. Jest jedyny taki środek transportu publicznego w Polsce. Tym samym, Polska stała się piątym państwem w Europie, które zaczęło korzystać z tego typu technologii. Dzięki wykorzystaniu wodoru autobus jest niskoemisyjny, cichy, czyli przyjazny dla środowiska i mieszkańców miasta.

Autobus Solaris urbino 12 hydrogen ma jeździć po mieście przez kolejne 4 lata. – To będzie pierwszy autobus wodorowy w Polsce. Podpisujemy kontrakt na coś, co jest nowatorskie, a co zaczęło rozwijać się intensywnie w Europie i tym bardziej cieszę się, że dzieje się to w Wielkopolsce, w moich rodzinnych stronach – powiedział reprezentant firmy Solaris Dariusz Michalak.

Najważniejsze zalety pojazdów napędzanych wodorem to krótki czas tankowania, duży zasięg bezemisyjny oraz cichy silnik.

konin.pl/Maria Andrzejewska