Wodorociąg Jamalski pozwoli Polsce zaoszczędzić ponad miliard euro Alert

Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

Polski Instytut Ekonomiczny przytacza dane, z których wynika, że zastąpienie gazu wodorem w Gazociągu Jamalskim da Polsce oszczędność prawie 1,5 mld euro.

– Polska może stać się w 2050 roku jednym z najbardziej konkurencyjnych producentów zielonego wodoru w UE (obok Szwecji, Chorwacji i Irlandii), produkując go po koszcie 2,6 EUR/kg (ok. 78 EUR/MWh – wyliczają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Przy przyjęciu założeń autorów raportów European Hydrogen Backbone, adaptacja Gazociągu Jamalskiego i Gazociągu Polska-Litwa do przesyłu wodoru mogłaby pozwolić Polsce zaoszczędzić co najmniej 1615 mln euro na budowie specjalnych gazociągów wchodzących w skład europejskiej infrastruktury wodorowej – czytamy w analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

– Przykład przejęcia przez Niemiecką Agencję Sieci (Bundesnetzagentur) zarządu nad strategicznymi aktywami Gazprom Germania GmbH pokazuje, że obecna polsko-rosyjska struktura właścicielska polskiego odcinka gazociągu jamalskiego nie musi uniemożliwiać rozwoju tej infrastruktury. Wysokie koszty budowy planowanej nowej infrastruktury, służącej do przesyłu wodoru w kierunku zachód-wschód (ponad 1470 mln EUR) oraz w kierunku państw bałtyckich (497 mln EUR) sprawiają, że znacznie korzystniejszym rozwiązaniem mogłaby być adaptacja infrastruktury już istniejącej (koszt 263 mln EUR i 90 mln EUR). Pozwoliłoby to także utrzymać wykorzystanie polskiego odcinka gazociągu jamalskiego w przypadku rezygnacji z rosyjskich dostaw gazu do UE – piszą.

Gazociąg Jamalski to magistrala przesyłowa gazu z Rosji do Niemiec, którą zarządza obecnie Gaz-System będący operatorem na mocy przepisów Unii Europejskiej. Właściciel to spółka EuRoPol Gaz z udziałami PGNiG oraz Gazpromu.

Wojciech Jakóbik