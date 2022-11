Wybory w USA – analiza energetyczna. Spięcie Atom

Wybory w USA za każdym razem obserwowane są nie tylko przez amerykański elektorat, ale także przez media na całym świecie. Nie inaczej jest i w 2023 roku. Redakcja BiznesAlert.pl także wykonała swoją „energetyczną” analizę nadchodzących wyborów mid-term, czyli do amerykańskiego Kongresu.

Wybory w USA. Grafika: BiznesAlert.pl

Red. Michał Perzyński z BiznesAlert.pl od lat obserwuje amerykańską politykę i podzielił się z nami swoją analizą. Jak wybory w USA wpłyną na przemianę energetyczną w stronę zielonej energii, czyli OZE? – Paradoksalnie to za prezydentury Donalda Trumpa zamknięto najwięcej elektrowni węglowych – więcej niż za obu kadencji Barracka Obamy. Poza tym warto zwrócić uwagę na podejście obu partii politycznych do sytuacji na Ukrainie. Republikanie, którzy zazwyczaj mówili że to Demokraci są zbyt delikatnie w stosunku do Rosji teraz są uznawani za tych którzy niechętnie będą wspierać Ukrainę w obronie przed najeżdżą – tłumaczy Perzyński. Wysłuchaj całej analizy na YouTube, Spotify, SoundCloud itd. – jak wybory w USA wpłyną na ekologię i sytuację na Ukrainie?

