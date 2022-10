Wyciek Ropociągu Przyjaźń nie zagraża Polsce, ale ogranicza dostawy ropy do Niemiec Alert

Ropociąg Przyjaźń zanotował wyciek. Nie szkodzi dostawom do Polski, ale ogranicza te do Niemiec. Przyczyna pozostaje nieznana, ale operator PERN już pracuje nad jej ustaleniem.

Remont Ropociągu Przyjaźń na Białorusi. Fot. BELTA

– PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi Partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg „Przyjaźń”, w związku z rozszczelnieniem jednej z nitek zachodniej magistrali, którą ropa naftowa dociera do Klientów niemieckich. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwości technicznych. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma także wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców – podaje operator infrastruktury naftowej w Polsce. – Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby odpowiedzialne za usuwanie skutków tego typu sytuacji. Po zebraniu ropy naftowej, która wydostała się z rurociągu, do akcji natychmiast przystąpią służby techniczne. Zbadają one dokładne przyczyny zdarzenia i naprawią rurociąg. Na miejscu są także służby odpowiedzialne za rekultywację zanieczyszczonego terenu. PERN szacuje, że usuwanie zanieczyszczeń potrwa jeszcze kilka godzin. Sytuacja pozostaje bez wpływu na okolicznych mieszkańców tego terenu.

Ropociąg Przyjaźń jest głównym szlakiem dostaw ropy rosyjskiej do Europy Środkowej. Polska i Niemcy deklarują, że porzucą ten kierunek do końca roku. W przeszłości dochodziło już do incydentów z Ropociągiem Przyjaźń, w tym do kryzysu zanieczyszczonej ropy z winy rosyjskiej, za którą Polacy nadal nie otrzymali odszkodowania. Incydent wyłączył z pracy Przyjaźń na kilkadziesiąt dni bez szkody dla rynku dzięki zapasom strategicznym gromadzonym przez PERN.

PERN/Wojciech Jakóbik