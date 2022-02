Państwa OPEC+ wydobywają mniej ropy niż ustaliły Alert

fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wydobycie ropy sygnatariuszy porozumienia naftowego w ramach OPEC+ w styczniu było mniejsze o 800 tys. baryłek ropy dziennie niż referencyjny poziom limitów.

Z państw kartelu OPEC jedynie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Gabon i Kuwejt były blisko wykonania planu. Pozostałe państwa, na czele z Angolą, Nigerią, Kongiem i Gwineą Równikową znacznie odbiegały od poziomu wydobycia ustalonego w ramach porozumienia. Np. Angola, której dzienny limit na styczeń wynosił 1,41 mln baryłek ropy dziennie, wydobywała ich jedynie 1,15 mln. Podobnie Nigeria, której styczniowy limit produkcji ropy wynosił 1,68 mln baryłek ropy dziennie, a wydobyła ich 1,5 mln.

Z krajów spoza kartelu OPEC, Rosja zwiększyła wydobycie ropy z 9,95 mln do 10,04 mln baryłek ropy, jednak wciąż jest to poniżej limitu ustalonego na 10,12 mln baryłek ropy dziennie.

Państwa porozumienia co miesiąc mają przywracać 400 tys. baryłek ropy dziennie, jednak luka pomiędzy limitem a rzeczywistym wydobyciem cały czas się powiększa. Według analityków Argus, na koniec marca może ona wynieść nawet 3,8 mln baryłek ropy dziennie.

Niedostosowywanie się do limitów wynika z różnych czynników. Głównym problemem jest ograniczenie finansowania nowych projektów wydobywczych w 2020 i 2021 roku, co powoduje, że dziś koncerny naftowe nie nadążają z dostosowaniem się do rzeczywistości popytowej.

Łącznie państwa OPEC+ wydobyły w styczniu 37,94 mln baryłek ropy dziennie.

Argus/Mariusz Marszałkowski