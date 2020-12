Rozporządzenie o aukcjach OZE na 2021 roku będzie niebawem. Wyniki z 2020 roku są obiecujące Alert

Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wystąpił na konferencji AEROPAG Energetyki Odnawialnej. Ocenił, że dotychczasowe wyniki aukcji OZE są obiecujące, a już niebawem zostanie przyjęte rozporządzenie o nich w 2021 roku.

– Co roku wydajemy rozporządzenie o aukcjach OZE, to na 2021 rok ukaże się niebawem, musi się ukazać do końca roku – zapewnił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska i pełnomocnik ds. OZE podczas konferencji. Przypomniał, że wydłużenie czasu realizacji inwestycji odnawialnych z poprzednich aukcji OZE było formą wsparcia w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

– Mam pierwsze informacje o aukcjach w grudniu. Musimy poczekać na oficjalne wyniki, ale jestem przekonany, że kontraktacja w tegorocznych aukcjach da dynamiczny rozwój sektorów branży fotowoltaicznej i wiatrowej – zapewnił Zyska. Przekonywał, że wyniki są obiecujące.

Wojciech Jakóbik