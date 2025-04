Orlen Paczka w liczbach: ponad 6 tysięcy automatów i 28 centrów logistycznych

Orlen Paczka przedstawiła wyniki usług logistycznych, za ubiegły rok, oraz dane dotyczące początku obecnego. Spółka posiada 28 centrów logistycznych, 12 tysięcy punktów odbioru (z czego ponad połowa to automaty) i chwali się wysokim współczynnikiem satysfakcji klienta.

Orlen poinformował o wynikach Orlen Paczka za 2024 rok. Usługi kurierskie zostały wyodrębnione do osobnej spółki. Paczka posiada 28 centrów logistycznych i ponad 6 tysięcy automatów paczkowych. Przekłada się to na około 523 tysiące skrytek (jest pod tym względem druga na polskim rynku). Przesyłki można odebrać w ponad 12 tysiącach punktów odbioru (z czego prawie połowa to automaty). Spółka utrzymuje współczynnik satysfakcji klienta NPS powyżej 80 punktów.

– Orlen jest ekspertem w branży paliwowej, natomiast logistyka dla e-commerce nie stanowi głównego obszaru naszej działalności. Dlatego usługi kurierskie zostały wydzielone do odrębnej spółki w Grupie Orlen. Pozwoli to na konsolidację eksperckiej wiedzy, pozyskanie partnera strategicznego oraz dalszy samodzielny rozwój Orlen Paczki, przynosząc korzyści także dla Orlen jako inwestora – powiedział Jan Tar, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Orlenu.

Przesyłki dostarczane nie tylko w Polsce

W zeszłym roku udało się dostarczyć w jeden dzień 98 procent paczek, z wyłączeniem niedziel. Firma świadczy dostawy również w soboty, bez dodatkowych opłat. Współpracuje z Allegro Delivery dla którego dostarcza paczki również do Czech, Słowacji oraz Węgier. Kolejnym partnerem jest Vinted, Orlen Paczka dostarcza w ramach współpracy paczki do Litwy, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Szwecji oraz kontynentalnej części Finlandii.

W 2025 roku Orlen paczka uruchomiła oddział w Gorzowie Wielkopolskim (pierwszego kwietnia). W lutym powstał magazyn w Siedlcach. W marcu zaś otwarto oddział w Kielcach, który obsługuje infolinię.

– Zakończyliśmy pierwszy kwartał tego roku mocnym akcentem. Zwiększyliśmy o 96 procent wolumen obsłużonych przesyłek, a z dostawy do automatów paczkowych skorzystało niemal 90 procent więcej klientów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Te wyniki potwierdzają nasz ogromny potencjał. Nie zwalniamy tempa. Przez cały rok planujemy utrzymać dynamikę 100 procent wzrostu. Wzmocniliśmy spółkę Orlen Paczka przenosząc do niej automaty paczkowe, konsolidując tym zasoby i kompetencje w jednym podmiocie. Zintegrowanie biznesu pozwala nam efektywniej zarządzać Orlen Paczką i otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju, a w przyszłości pozyskania partnera strategicznego, z którym będziemy umacniać naszą pozycję na rynku e-commerce. Orlen Paczka jest drugą metodą dostawy, motywującą do zakupów online wg raportu Gemius „E-commerce w Polsce”, co stanowi ogromny potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu – mówi Piotr Krężel, prezes Orlen Paczka.

Orlen / Marcin Karwowski