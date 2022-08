Sondaż: To rząd odpowiada za złą sytuację kraju i wzrost kosztów życia Polaków Alert

Większość Polaków jest niezadowolona z kierunku w jakim idzie Polska. Z badania przeprowadzonego przez YouGov dla organizacji More in Common Polska wynika, że 71 procent respondentów uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku.

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

Sondaż YouGov

Z sondażu przeprowadzonego przez YouGov dla organizacji More in Common Polska, do którego dotarł portal Rzeczpospolita, wynika, że ponad połowa ankietowanych (71 procent) deklaruje niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy w kraju. W większości, respondenci winią za to rząd. Aż 59 procent badanych twierdzi, że władza robi za mało, żeby zapobiec kryzysowi energetycznemu i potencjalnym przerwom w dostawach energii oraz ciepła.

Wzrost kosztów życia ma być konsekwencją złej polityki rządu. Taką odpowiedź wybrało 54 procent respondentów, natomiast 45 procent obwinia o to Rosję. W odpowiedzi na złą sytuację portfeli Polaków, rząd Mateusza Morawieckiego przygotował strategię, która ma temu zaradzić. Z planami rządu zgadza się 16 procent badanych, a 67 procent odnosi się do tego krytycznie.

Rzeczpospolita/Maria Andrzejewska