Zamasz: Ceny surowców rosną również dla Veolii, liczymy na działanie państwa Energetyka

Na koniec dnia, musimy pamiętać, że nasi klienci muszą za energię i ciepło zapłacić. To jest duże wyzwanie, bo koszty surowców rosną również dla nas. Tutaj liczymy na działanie państwa – powiedział członek zarządu Veolii Krzysztof Zamasz podczas konferencji Gazterm 2022.

Krzysztof Zamasz na Gazterm 2022

– Dla nas wojna zaczęła się w zesżłym roku, kiedy zaczęło brakować węgla. Udało się przetrwać dzięki współpracy z polskimi wytwórcami. My jako elektroenergetyka nauczyliśmy się żyć w czasie kryzysu. Jako ciepłownictwo i energetyka musimy zapewnić dostawy paliwa pierwotnego. Sprowadzamy dwa miliony ton węgla, dlatego podjęliśmy decyzję o dekarbonizacji opartej na transformacji gazowej. Jesteśmy w dużych miastach, ale też w Polsce powiatowej. To ponad 40 lokalizacji, i tam również chcemy się transformować z udziałem gazu – powiedział Zamasz.

– Zabezpieczyliśmy się z dostawami węgla. Do 2030 roku odejść od tego surowca, w 2050 roku chcemy być zeroemisyjni. 15 mln klientów w Polsce korzysta z ciepła systemowego, z czego 2,3 mln jest klientami Veolii. Dodatkowo, mamy również klientów biznesowych. Aby zastąpić węgiel, potrzebujemy 1,2 mld m sześc. gazu. To jest dla nas wyzwanie. Współpracujemy w tym aspekcie również z PGNiG – mówił.

– Państwo powinno zapewniać bezpieczeństwo dostaw gazu. My chcemy kupować gaz w sposób rynkowy. Nasza dekarbonizacja nie jest papierowa. Podpisaliśmy umowy na dostawę dwóch turbin do elektrociepłowni w Poznaniu. Mamy też zobowiązania w ramach rynku mocy. Obserwujemy co się dzieje w okól nas. Jesteśmy firmą globalną, działającą w 58 krajów świata. Mamy też nieco większą perspektywę. Czerpiemy zatem doświadczenie. Liczymy również, że patrząc z perspektywy regulacji będziemy mogli zapewnić milionom klientów stałego dostępu do ciepła. Nie mamy potrzeb zakupu własnych mocy sprowadzania gazu. Współpracujemy tutaj intensywnie z PGNiG. Na koniec dnia, musimy pamiętać, że nasi klienci muszą za energię i ciepło zapłacić. To jest duże wyzwanie, bo koszty surowców rosną również dla nas. Tutaj liczymy na działanie państwa – powiedział członek zarządu Veolii.

