ZAPRASZAMY NA 28. Konferencję GAZTERM

Szanowni Państwo

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. prezydencję w Radzie UE sprawuje Polska. Motto polskiej prezydencji brzmi: „Bezpieczeństwo, Europo”. Jednym z siedmiu wskazanych filarów bezpieczeństwa jest – Transformacja energetyczna.

Program 28 edycji Konferencji Gazterm konstruujemy wokół czterech wiodących zagadnień: bezpieczeństwo – konkurencyjność – transformacja – cyfryzacja.

Bezpieczeństwo. Rynki paliw gazowych funkcjonują w określonym otoczeniu międzynarodowym, którego oddziaływanie potrafi je zdestabilizować bądź przyczyniać się do ich rozwoju. Te aspekty były już wielokrotnie przez nas poruszane. Jednak zagrożenia generowane przez napięcia geopolityczne nie przeminęły wraz z kryzysem energetycznym z lat 2021-2022. Wojna rosyjsko-ukraińska wciąż się toczy, a konflikty polityczne i militarne nie ustają także w newralgicznych regionach Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu. Doświadczenia ostatniego roku pokazują, że zagrożona została fizycznie nie tylko energetyczna infrastruktura przechodząca dnem Bałtyku. To bardzo konkretne problemy, które wymagają od państw oraz operatorów infrastrukturalnych szczególnego wysiłku. Aktualne informacje oraz dyskusja o rozwiązaniach w tym zakresie będą więc ważnym elementem programu 28. edycji Konferencji Gazterm.

Konkurencyjność. Inspiracją do dyskusji nad przyszłością transformującego się sektora jest liczący blisko 400 stron Raport Mario Draghiego. Szczególnie uwypuklonym w Raporcie wątkiem jest bowiem kwestia zachowania przez europejskie gospodarki konkurencyjności w globalnym wyścigu ekonomicznym. Uwzględniając powyższy kontekst, program merytoryczny Gaztermu położy zatem nacisk na wymianę opinii i dyskusję o ekonomicznym aspekcie realizowanej przez UE polityki klimatycznej wobec gazownictwa, paliw alternatywnych i szerzej energetyki. Upływający kolejny rok transformacji energetycznej skłania bowiem do podsumowania i refleksji nad wpływem wdrażanego modelu transformacji na kondycję europejskich gospodarek i ich zdolności do budowania przewag konkurencyjnych.

Transformacja. W 2025 r. minie już 7 lat od ogłoszenia Europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym celem miało być osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. Wdrażanie tej strategii polegającej przede wszystkim na eliminacji paliw kopalnych z europejskich gospodarek, to wciąż najpoważniejsze wyzwanie dla polskiego i europejskiego gazownictwa. W ramach bloku tematycznego GreenGazterm omówione zostaną przede wszystkim kwestie związane ze stanem

i perspektywami rozwoju gazów odnawialnych w Polsce, optymalizacją strategii adaptacyjnych do wymogów ESG oraz potencjału geologicznego Polski w zakresie magazynowania gazów. Potrzebujemy inwestycji w alternatywne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej i zrównoważony rozwój. Wymaga to wielkich nakładów finansowych. Banki stają się nie tylko dostawcami kapitału, ale także doradcami i partnerami, często mimowolnymi strażnikami realizacji tych projektów. Od małych instalacji lokalnych po duże projekty strategiczne – finansowanie będzie kluczem do sukcesu.

Cyfryzacja w sektorze – przyszłość gospodarki. Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem cyfryzacji i stosowania sztucznej inteligencji. Bez inwestycji w nowe technologie ryzykujemy utratę pozycji w globalnych łańcuchach dostaw. Zaprosimy do dyskusji firmy, które mogą pomóc w realizacji cyfrowych ambicji sektora energetycznego i zaoferować specjalne finansowanie oraz wsparcie w planowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań.

Zamiarem organizatorów Konferencji Gazterm 2025 jest poprzez odpowiednią konstrukcję programu oraz moderowanie debaty, próba odnalezienia równowagi pomiędzy wymienionymi wartościami

i wypracowania spójnej strategii sektora energetycznego w kontekście potrzeb zachowania ekonomicznej konkurencyjności i bezpieczeństwa gospodarki narodowej.

Honorowy Patronat nad 28. Konferencją GAZTERM objęli m.in.:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Partnerem Konferencji jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Partnerem Branżowym Konferencji jest Izba Gospodarcza Gazownictwa

