Zasina: Magazyny energii muszą być wdrażane bezwzględnie Energetyka

Magazyny Energii. fot. ELBUD

Dynamika przyrostu energetyki rozproszonej powoduje, że szukamy różnych rozwiązań, by sieć spełniała oczekiwania i wymagania klientów. Dużo się mówi o problemach sieci dystrybucyjnej. Szukamy różnych rozwiązań, żeby wyprzedzić dłuższy czas czekania na modernizację sieci – powiedział Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Metody szybkiej reakcji

– Nie jest łatwo, gdy indywidualny klient montuje mikroinstalację i ma 30 dni na przyłącze. W przypadku Tauron Dystrybucja mamy ponad siedem tysięcy przyłączy miesięcznie. Nie dajemy więc rady ze względu na dynamikę zweryfikować i zmodernizować sieci. Mamy przećwiczone metody szybkiej reakcji na potrzeby klientów – podkreślił Robert Zasina.

Prezes przyznał, że Tauron Dystrybucja szuka rozwiązań i jednym z nich są magazyny energii. – Ta kwestia musi być wdrażana bezwzględnie, dla licznych potrzeb np. stabilizacji sytemu, co jest głównym zainteresowaniem operatorów. Druga kwestia to tworzenie magazynów na potrzeby magazynowania energii na dłuższy czas z możnością jej późniejszej konsumpcji i przepływu lokalnego. Ważne jest też to, by przy lokalizacji różnych urządzeń, generujących energię i pobierających, instalować magazyny energii – powiedział.

Robert Zasina uważa, że podnoszenie opłat w przypadku magazynów energii, musi poprzedzać weryfikacja oczekiwań systemu. – Na podstawie tych prognoz można stwierdzić, z czego zrezygnować w przypadku opłat dystrybucyjnych. Usługi zawierają elementy opłat dystrybucyjnych, w drugiej części opłat systemowych. Powinniśmy spojrzeć, które elementy zmniejszą koszty utrzymania krajowego systemu. Jest to ważny element opłacalności magazynów energii. Jestem za tym, żeby tego typu inicjatywa miała inne opłaty, niż mają dotychczasowi klienci, ale musimy pamiętać, żeby nie pójść w skrajność – zaznaczył.

– Teraz weryfikujemy każde podejście i szukamy możliwości korzystania z różnych usług lokalnych. Przy kupowaniu tych usług musimy pracować i zarządzać tak, żeby jedni nie przeszkadzali drugim, tj. żeby działania różnych uczestników nie wpływały na system. Jest to bardzo ważny element, zwłaszcza we współpracy z operatorem systemu przesyłowego. Potrzebne nam są informacje w danych punktach sieci, istotnym jest więc rozwój smart meteringu, żeby wiedzieć jak bilansuje się energia w danych stacjach. Na tę chwilę inteligentne liczniki są instalowane tam, gdzie pojawiają się instalacje OZE – powiedział prezes.