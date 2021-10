ZE PAK uruchomił nową farmę fotowoltaiczną w Brudzewie w Wielkopolsce Alert

Farma fotowoltaiczna. Fot: ZEPAK

ZE PAK uruchomił farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MWp w gminie Brudzew, podała spółka. Wartość inwestycji to 163,8 mln zł netto. Farma została zbudowana przez konsorcjum Esoleo i PAK Serwis, a jednym z odbiorców prądu będzie Grupa Polsat Plus.

– To jedna z największych w Polsce inwestycja w zieloną energię zrealizowana przez prywatny kapitał. Nasza nowoczesna i obecnie największa w Polsce elektrownia słoneczna to kolejny milowy krok w transformacji energetycznej zarówno ZE PAK, jak i całego regionu Wielkopolski. Chcemy, aby do 2030 roku PAK wytwarzał energię wyłącznie z odnawialnych źródeł – w tym m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości – powiedział prezes ZE PAK Piotr Woźny, cytowany w komunikacie.

Farma składa się ze 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje ok. 100 ha terenu. Jeszcze niedawno był to teren wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Przy budowie farmy, spółka Esoleo zaangażowała m.in. byłych górników, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

– Powiat Turecki i Brudzew – kilka lat temu teren kopalni węgla brunatnego, dzisiaj produkcja zielonej energii – to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto – zbudowanej całkowicie za prywatne pieniądze – zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie – dodał Woźny.

Rocznie elektrownia ma produkować ok 68 188 MWh, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 56,7 tysięcy ton CO2 rocznie.

ZE PAK/ISB News/Michał Perzyński