ZE PAK kupił hydrolizer do produkcji zielonego wodoru z biomasy Alert

Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot Mirosław Perzyński

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin będzie wytwarzał zielony wodór z użyciem hydrolizera zakupionego od firmy Hydrogenics Corporation. 9 kwietnia podpisał umowę w sprawie zakupu tego urządzenia.

– Hydrogenics Corporation jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań służących do przemysłowej i komercyjnej produkcji wodoru. Kanadyjska firma posiada najnowocześniejsze technologie i nakierowuje świat na produkcję czystej energii z wodoru – przekonuje ZE PAK w komunikacie. – Wodór powstaje bez szkodliwych produktów ubocznych. To doskonałe źródło energii dla transportu (samochody, autobusy, kolej). Wodór jest również doskonałym magazynem energii – może być produkowany z nadwyżki energii odnawialnej (produkowanej z biomasy). Może zostać przetransportowany w dowolne miejsce bądź użyty, gdy ogniwa fotowoltaiczne i wiatraki pracują ze zmniejszoną wydajnością z powodu niekorzystnej pogody. Wiele aglomeracji już dziś korzysta z wodoru jako źródła energii dla transportu oraz magazynuje go na wypadek konieczności pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na energię przez miasto – czytamy.

ZE PAK bierze pod uwagę możliwość dostawiania kolejnych hydrolizerów w celu zwiększenia produkcji wodoru w zależności od popytu i tempa transformacji energetycznej.

ZE PAK/Wojciech Jakóbik