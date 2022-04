Zełenski publikuje wstrząsający spot i ostrzega: kupując ropę z Rosji finansujecie zabijanie Ukraińców Alert

Wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Fot. Twitter.

Kupując rosyjską ropę i gaz finansujecie zabijanie Ukraińców – napisał na Twitterze w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do Europejczyków. Podkreślił, że Polska i kraje bałtyckie „już zrezygnowały z finansowania ludobójstwa”.

– Kupując rosyjską ropę i gaz finansujecie zabijanie Ukraińców. Działajcie w sposób bardziej zdecydowany. Dość już karmienia rosyjskiej machiny wojskowej. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia już zrezygnowały z finansowania ludobójstwa – głosi komentarz Zełenskiego.

Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше. Досить годувати російську військову машину. Польща, Литва, Латвія та Естонія вже відмовились від фінансування геноциду. pic.twitter.com/AhNB8LBgNP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2022

Na Twitterze ukraiński prezydent dołączył wideo, na którym kadry z europejskiej stacji benzynowej, gdzie młoda kobieta tankuje auto, przeplatają się z kadrami inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Dodano pod nimi napisy w języku angielskim: „za ropę i gaz z Rosji nie płacisz w euro ani rublach. Płacisz życiem Europejczyków, takich samych jak ty”.

Film kończy się podpisem: „Tylko cztery państwa: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia mają odwagę, by odmówić finansowania ludobójstwa. A co z resztą? Czy Europa ma dość odwagi by zatrzymać ludobójstwo na Ukrainie?”

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński