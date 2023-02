Zerwanie kabla wywołało awarię lotniska we Frankfurcie nad Menem Alert

W dniu 15 lutego doszło do problemów zarządzania komputerowego linii lotniczej Lufthansy we Frankfurcie nad Menem, największym hubie lotniczym w Niemczech .

Lotnisko we Frankfurcie jest siódmym największym lotniskiem w Europie. W rekordowym roku 2015 skorzystało z niego aż 60 milionów pasażerów. W ostatnich latach globalne znaczenie Frankfurtu bardzo spadło i w 2021 było to już tylko niecałe 25 milionów pasażerów. Nie jest to spowodowane koniecznie wyłącznie pandemią Covid-19, ale utratą pasażerów na korzyść innych lotnisk, takich jak np. Monachium, Düsseldorf czy Amsterdam. Frankfurt zostaje jednak najważniejszym lotniskiem w Niemczech i centralą największej niemieckiej linii lotniczej Lufthansa.

15 lutego doszło tu jednak do awarii. – Powodem były poważne problemy informatyczne w Lufthansie. Przestały działać systemy komputerowe linii lotniczej służące między innymi do boardingu. Oznaczało to, że wiele samolotów nie mogło wystartować. Miało to również wpływ na loty międzynarodowe – podaje gazeta Hessenschau. Awarię wywołał kierowca koparki, który uszkodził kable światłowodowe na głębokości pięciu metrów.



Niemieccy eksperci na łamach gazety “Die Welt” ponawiają swoją krytykę wysokiej podatności na awarie i uszkodzenia ważnych części infrastruktury w kraju. Przypominają ostatnie dwie duże awarie niemieckiej kolei, które były także spowodowane odcięciem zwykłych kabli. Podczas prac inżynieryjnych często dochodzi do uszkodzeń, co wiąże się z załamaniem lokalnego zasilania lub brakiem połączenia z Internetem.

Hessenschau/Die Welt/Aleksandra Fedorska