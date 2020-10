Jędrzejczak: Danfoss pomoże chronić klimat nowym zakładem w Grodzisku Innowacje

Adam Jędrzejczak, Danfoss Polska

13 października w Grodzisku Mazowieckim Danfoss Polska zainaugurował budowę nowego zakładu produkcyjnego, który będzie wytwarzał nowoczesne rozwiązania m.in dla branży chłodniczej. Inwestycja ma charakter nie tylko finansowy, ale pozwoli również na znaczną redukcję szkodliwych emisji. To działanie wpisuje się w strategię firmy, która chce stać się w pełni neutralna dla klimatu już w 2030 roku – mówi Adam Jędrzejczyk, członek zarządu i dyrektor generalny Danfoss Polska w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl Czy fabryka w Grodzisku będzie wyróżniała się pod jakimś względem w stosunku do innych podobnej skali inwestycji Danfoss na świecie?

Adam Jędrzejczak, Danfoss. Tak. Z założenia fabryka ma realizować cel, który Danfoss, z uwagi na palący problem zmian klimatu, postawił przed sobą, a więc neutralność pod względem emisyjności do 2030 roku. Zakład, który tu powstanie umożliwi nam szybszą realizację tego założenia. W nowym budynku będziemy wykorzystywać ciepło odpadowe, ciepło, które pochodzi m.in z agregatów chłodniczych czy instalacji wody lodowej. Jeśli będzie taka potrzeba, dodatkowo pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą pomp ciepła.Również oświetlenie ma być w pełni energooszczędne oparte na technologii LED. A cały budynek będzie przewyższał wymagania dla budynków niemal zeroenergetycznych, uwzględnionych w krajowych wytycznych. Instalacja elektryczna będzie przygotowana pod przyszłą instalację paneli fotowoltaicznych oraz systemów ładowania samochodów elektrycznych. To nasz kolejny cel – zakładamy, że do roku 2030 wymienimy flotę pojazdów służbowych na samochody elektryczne. Stąd pomysł na ładowarki elektryczne oraz panele fotowoltaiczne.

W prezentacji rozbudowy fabryki powiedział Pan, że zakład będzie zatrudniać dodatkowo 400 pracowników. Jakich specjalistów szukacie? Kto może znaleźć zatrudnienie w waszej firmie?

Przede wszystkim szukamy osób z otwartymi umysłami, osób, które nie obawiają się pracować z nowymi technologiami. Nowa fabryka będzie składać się ze zautomatyzowanych linii produkcyjnych, co oznacza, że głównie będziemy potrzebowali techników w części elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej. Duży zakres specjalizacji związanych z robotyką i automatyką. Ale bardzo ważne jest dla nas to, aby były to osoby otwarte na nowe wyzwania i innowacyjne podejście do produkcji.

Mówił Pan dużo o tzw. zielonym restarcie gospodarki po pandemii – jaki wpływ na zieloną transformację może mieć ulokowanie nowej produkcji w Polsce?

W nowej fabryce będzie wytwarzana cała gama rozwiązań energooszczędnych m.in. dla przemysłu spożywczego czy dla budownictwa. Produkty te przyczyniają się do znacznej redukcji zużycia wody i energii. Lokując produkcję blisko tak dużego rynku, jakim jest Polska zwiększamy szansę na masowe wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań. Widzę tu czytelną analogię do masowego wprowadzenia przez Danfoss w Polsce termostatycznych zaworów grzejnikowych w latach 90-tych zeszłego wieku. Zmieniło to całe oblicze polskiego ogrzewnictwa, oferując użytkownikom komfort cieplny i poważne oszczędności kosztów. Dokładnie tak samo może być np. z zaworami elektromagnetycznymi pomagającymi oszczędzać wodę. Warto wspomnieć, że zawory te wyprodukowane w rok w tej fabryce będą miały potencjał do zaoszczędzenia średnio 9 milionów ton wody rocznie Mam nadzieję, że duża część z nich zostanie zainstalowana w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo złą sytuację hydrologiczną, w której znajduje się nasz kraj.

Wspominał Pan o rozwoju firmy zarówno w formie inwestycyjnej, jak ta w Grodzisku, ale także poprzez akwizycję. Czy może Pan powiedzieć, jakie Danfoss ma plany inwestycyjne w najbliższym czasie?

Strategia firmy opiera się na rdzennej działalności. Świat jest kształtowany przez takie megatrendy jak urbanizacja, digitalizacja, elektryfikacja, czy zmiany klimatu, a nasze produkty są dla nich idealną odpowiedzią Rośniemy organicznie, czego przykładem jest właśnie wzrost potencjału produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim, ale również akwizycyjne. Nie jest tajemnicą, że Danfoss jest w procesie zakupu kolejnej części przedsiębiorstwa Eaton Hydraulics. Szukamy możliwości organicznego rozwoju, ale także wyszukujemy na rynku możliwości przejmowania poszczególnych biznesów, aby skracać drogę wprowadzania technologii lub budować synergię w rozwiązaniach produktowych.