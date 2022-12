Polacy zużyli w październiku o 40 procent mniej gazu, ale zaczynają się mrozy Alert

Europa oszczędza gaz przez rekordowe ceny. Pomogła wyższa temperatura na początku jesieni, dzięki której zużycie w Polsce spadło w październiku o 40 procent. Teraz jednak robi się zimniej i Polacy oszczędzają mniej na ogrzewaniu.

Termostat w kaloryferze. Fot. NCBR

Ministerstwo klimatu i środowiska informowało, że zużycie gazu w Polsce wynoszące w 2021 roku wynoszące 19 mld m sześc. może spaść o 17 procent w 2022 roku przez kryzys energetyczny. To zjawisko wynikające z ograniczenia podaży gazu przez rosyjski Gazprom, które wywołało rekordowe ceny przed inwazją Rosji na Ukrainie, spowodowało destrukcję popytu, czyli spadek zapotrzebowania przez drożyznę.

Pomogły wyższe temperatury wczesną jesienią. Według Instytutu Metorologii i Gospodarki Wodnej wrzesień 2022 roku był średnio cieplejszy o kilka stopni. Warszawa była wówczas cieplejsza o 2,8 stopnia niż zwykle, a Warmia nawet o 3 stopnie. Dzięki temu Polakom było łatwiej oszczędzać gaz na potrzeby grzewcze, do którego dołożył się spadek produkcji w sektorze chemicznym notowany w szczycie cen gazu.

– Panujący zarówno w Polsce, jak i w Europie kryzys energetyczny wpłynął na spadek zużycia gazu ziemnego w stosunku do roku poprzedniego. We wrześniu i październiku tego roku spadek zużycia gazu kształtował się odpowiednio na poziomie ok. 30 i 40 procent – informuje resort klimatu w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Teraz jednak sytuacja może ulec zmianie, bo nadciągają mrozy. Widać to podanych z listopada, kiedy w trzeciej dekadzie miesiąca pojawiły się w Polsce miejscowo dwucyfrowe mrozy. – W listopadzie bieżącego roku, ze względu na niższe temperatury powietrza, spadek zużycia gazu ziemnego w stosunku do listopada 2021 roku był już niższy i kształtował się na poziomie ok. 14 procent. Szacuje się, że w przypadku dalszego spadku temperatury powietrza spadek zużycia gazu ziemnego w grudniu br. może kształtować się na niższym poziomie.

Pierwszego grudnia zaczęła się meteorologiczna zima. IMGW przewiduje zimę w grudniu, styczniu i lutym w normie. Średnia temperatura ma się wahać od -3 do +2,9 stopni Celsjusza. Prognozy długoterminowe są oczywiście obarczone wyższym ryzykiem błędu niż te tworzone z dnia na dzień. Jeśli aura będzie sprzyjać, Polacy będą mogli dalej oszczędzać gaz z powodzeniem. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do oszczędzenia co najmniej 15 procent zużycia rocznego na wypadek dalszych problemów na Wschodzie. Warto zatem oszczędzić na grzaniu, nawet pomimo mrożenia cen gazu zaplanowanego przez rząd w Warszawie na 2023 rok.

Wojciech Jakóbik