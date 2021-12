Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą zainwestować w OZE i IT w Polsce Alert

Flaga Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Źródło: Flickr

– Inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) interesują w Polsce sektory zielonej energii i IT. ZEA jest też zainteresowane zwiększaniem wartości wymiany handlowej powyżej poziomu sprzed pandemii, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak podczas otwarcia Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego – największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju.

– Inwestorzy z ZEA są zainteresowani inwestycjami w Polsce w sektorze zielonej energii, a także w branży informatycznej, co nas bardzo cieszy. Oczekują też powiększenia współpracy handlowej, jeżeli chodzi o kwestie szeroko pojętego sektora automotive, jak również, jeśli chodzi o sprzęt medyczny. Jedna z najważniejszych spraw, które dotyczą tego rynku to bezpieczeństwo żywności – ZEA jest zainteresowane powiększeniem współpracy w całym sektorze rolno-spożywczym – powiedział Piechowiak dziennikarzom w kuluarach Forum.

– Liczymy, że wartość obrotów handlowych między naszymi krajami szybko odbuduje się po pandemii. Obie strony są tym zainteresowane. Podczas rozmowy z przedstawicielem Ministerstwa Handlu zaproponowałem, by przedstawiciele Emiratów przyjechali najpierw do Polski ze swoimi oczekiwaniami i my przygotujemy im całą listę spotkań dotyczących konkretnych dziedzin, jakimi są zainteresowani. Natomiast mamy zaplanowaną na marzec 2022 r. wspólną komisje gospodarczą między resortem rozwoju a Ministerstwem Handlu. I chcielibyśmy wtedy zabrać naszych przedsiębiorców tutaj, żeby przedstawiciele ZEA przygotowali nam konkretne propozycje. Myślę, że to będzie taki etap bezpośrednich rozmów między firmami – zapowiedział też wiceminister.

ISB News/Michał Perzyński