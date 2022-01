Złe wiadomości dla Bidena. W USA spowalnia rozwój fotowoltaiki Alert

Boom na energię słoneczną w USA może wyhamować, tymczasem potrzebują one gwałtownego wzrostu mocy źródeł odnawialnych (OZE), aby osiągnąć cele dekarbonizacji energetyki. Wzrost popytu przedsiębiorstw publicznych, korporacji i niektórych stanów koliduje z inflacją i kłopotami z dostawami.

Spowolnienie fotowoltaiki w USA

Według rządowych prognoz w Stanach Zjednoczonych miało w tym roku powstać 21,5 GW mocy OZE, ale wygląda na to, że osiągnięcie tego celu będzie trudniejsze, niż pierwotnie szacowano. Firma konsultingowa Wood Mackenzie obniżyła ostatnio prognozę rozwoju projektów OZE w 2022 roku o jedną trzecią. Obecne szacunki zakładają, że całkowita liczba instalacji, w tym paneli na dachach i projekty małej skali, będzie niższa niż w zeszłym roku. – Są obecnie dwa trendy istotne dla przemysłu fotowoltaicznego. Pierwszy to popyt na czystą energię, jak energia słoneczna, który jest bardzo silny, ale drugi to sytuacja w terenie wynikająca z pandemii, problemów z łańcuchami dostaw, a także niektórych czynników geopolitycznych – powiedział Xiaojing Sun, szef działu energetyki słonecznej w Wood Mackenzie.

Zagrożenie spowolnieniem rozwoju energetyki to zła wiadomość dla administracji prezydenta USA Joe Bidena, która zobowiązała się do tego, by do 2035 roku całkowicie zdekarbonizować energetykę. Raport Departamentu Energii z zeszłego roku stwierdził, że energia słoneczna może wówczas stanowić 40 procent mocy zainstalowanej w Stanach. Obecnie jest to zaledwie 3 procent. W czerwcu ubiegłego roku rząd USA nakazał zatrzymać import polisilikonu, surowca niezbędnego do produkcji paneli słonecznych, od chińskiego przedsiębiorstwa Hoshine Silicon Industry, aby wywrzeć nacisk na Pekin w sprawie prześladowania mniejszości muzułmańskich Ujgurów w prowincji Xinjiang.

