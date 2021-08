Złoty spaw Gazociągu Polska-Słowacja, którym popłynie LNG i gaz z Baltic Pipe Alert

Złoty spaw na budowie Gazociągu Polska-Słowacja. Źródło: Gaz-System

Polski operator gazociągów przesyłowych Gaz-System wespół ze słowackim odpowiednikiem Eustream dokonały symbolicznego „złotego spawu” na granicy polsko-słowackiej, gdzie powstaje Gazociąg Polska-Słowacja, którym będzie mógł płynąć LNG ze Świnoujścia oraz gaz z Baltic Pipe.

– „Złoty spaw” połączy gazowe systemy przesyłowe Polski i Słowacji. Ten interkonektor, podobnie jak układany dziś na dnie Bałtyku Baltic Pipe, umożliwi realizację śmiałego projektu. Od Bałtyku po gór szczyty, i dalej aż na południe kontynentu, ma popłynąć gaz sprowadzany z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego lub jako LNG z całego świata. Budowa prowadzona w tym pięknym i trudnym terenie to dobry przykład, że biegnąca grzbietem Karpat granica sprzyja współpracy naszych narodów – powiedział minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Połączenie systemów gazowych Polski i Słowacji przyczyni się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu i jest ważnym elementem współpracy Państw w ramach inicjatywy Trójmorza. Zaawansowanie prac budowlanych na interkonektorze obecnie sięga ponad 90%. Zakończenie inwestycji i uruchomienie gazociągu planujemy zgodnie z wcześniej deklarowanymi na rynku terminami, czyli w I kwartale 2022 roku – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

– Spoina transgraniczna symbolizuje wielki postęp w pracach budowlanych zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Nowe połączenie przyniesie ogromne korzyści dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i chciałbym podziękować przede wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają w urzeczywistnieniu tego projektu – mówił dyrektor generalny Eustream, Rastislav Ňukovič.

Gazociąg Polska-Słowacja pozwoli słać do 4,7 mld m sześc. gazu rocznie do Słowacji oraz 5,7 mld m sześc. gazu rocznie do Polski. To inwestycja o znaczeniu europejskim z listy Projektów Wspólnego Zainteresowania dofinansowania z narzędzia „Łącząc Europę” oraz TEN-E. To także element inicjatywy European Hydrogen Backbone zakładającej dostosowanie infrastruktury gazowej na potrzeby dostaw wodoru.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik