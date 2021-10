Złoty spaw połączył systemy gazowe Polski i Litwy Alert

Złoty spaw na GIPL. Fot. Gabriela Cydejko

Z okazji połączenia systemu przesyłowego gazu Litwy i Polski, tzw. złotego spawu, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli rządu Polski i Litwy oraz operatorów sieci przesyłowych obu krajów, Gaz-System i Amber Grid.

– To coś więcej niż projekt komercyjny. Gaz będzie płynął w obie strony, co stworzy możliwość handlu, obniży ceny i da wybór naszym konsumentom. Zwiększy to też nasze bezpieczeństwo. Kilka lat temu ukończyliśmy budowę naszego terminala LNG, co było symbolem naszej suwerenności energetycznej. Cieszę się, że projekt ten udało się ukończyć w terminie, dzięki niemu nasze kraje będą lepiej zintegrowane – powiedział litewski minister energii Dainius Kreivys na konferencji prasowej.

– Udało się to dzięki poświęceniu polityków w obu krajach. Jesteśmy świadkami początku głębszej, lepszej współpracy pomiędzy naszymi krajami. Współpraca ta, głęboko zakorzeniona w historii naszych krajów, może być przykładem dla innych w Europie. Widzimy co dzieje się teraz na rynkach energii w Europie. Dlatego połączenie naszych systemów przesyłowych gazu pomoże rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem dostaw. Projekt ten wpisuje się w polską strategię dywersyfikacji dostaw gazu, terminal LNG w Kłajpedzie jest partnerem terminalu LNG w Świnoujściu, razem z gazociągiem Baltic Pipe sprawiają, że jesteśmy bezpieczniejsi. To bardzo ważny moment dla współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie energii, ale nie tylko – dotyczy to bezpieczeństwa, i normalnej, codziennej współpracy – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

– Ta inwestycja stworzy zupełnie nowe perspektywy dla całego regionu. Jesteśmy świadomi gospodarczego i politycznego znaczenia tego projektu. Połączenie Polski z Litwą jest istotne z punktu widzenia dalszej synchronizacji energetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim – powiedział wiceprezes Gaz-System Marcin Kapkowski.

Gabriela Cydejko/Michał Perzyński