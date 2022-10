Czy zmiana czasu na zimowy ma sens? Spięcie Energetyka

W Polsce zmiana czasu na zimowy nie jest nam obca, ale czy ma sens? W najnowszym podcaście Maria Andrzejewska i Jędrzej Stachura przybliżają historię przekręcania zegarków. Zapraszamy do wysłuchania.

– Pomysł jako pierwszy opisał w swoim artykule Beniamin Franklin w XVIII wieku. Sto lat później opisywali to Brytyjczycy, chociaż jako pierwszym udało się to zrobić dopiero Niemcom w 1916 roku, a dwa lata później Amerykanom. Polacy mieli kilka podejść, ale ostatecznie stosują się do zmiany czasu od 1977 roku – tłumaczy redaktor BiznesAlert.pl Jędrzej Stachura.

– Zastanawiam się jak było to odbierane wtedy. Podobno w tamtych czasach chodziło o oszczędzanie światła np. w fabrykach i gospodarstwach domowych – mówi Maria Andrzejewska.

– Szwedzi przedstawili badania, z których wynika, że w okresie czasu zimowego jest mniej zawałów serca. Brytyjczycy obliczyli natomiast, że zmiana czasu daje oszczędność procenta energii elektrycznej. Z kolei jeden z tamtejszych instytutów mówi, że poprawia ona bezpieczeństwo na drogach i jest mniej wypadków samochodowych – przytacza Stachura.

