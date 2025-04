Zrównoważony rozwój branży budowlanej – tony betonu a ESG

Ponad 311 milionów ton materiałów rocznie – tyle pochłania polski sektor budowlany według danych GUS. Skala? Gigantyczna. Pytanie brzmi: gdzie w tym wszystkim miejsce na zrównoważony rozwój? Dziś ESG nie jest już tylko modnym skrótem – to realna odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i motor napędowy transformacji w budownictwie. Kto chce być liderem rynku, nie może jedynie reagować – musi wyznaczać kierunek. Właśnie tak działają firmy, które aktywnie wdrażają strategie ESG, rewolucjonizując branżę od fundamentów – dosłownie. Uwzględniając przy tym infrastrukturę, której nie widać gołym okiem, ale która decyduje o jakości środowiska, komforcie życia i przyszłości całego sektora.

ESG jako realna wartość dla biznesu

Zrównoważony rozwój przestał być dodatkiem do strategii – dziś stanowi jej centralny punkt. Według danych PwC 91% liderów biznesu deklaruje, że ich firmy mają obowiązek działania w zakresie ESG, a 86% pracowników wybiera pracodawców, którzy aktywnie angażują się społecznie.

Widać więc, że oczekiwania wobec firm stale rosną – nie wystarczy już oferować dobrych produktów i usług. Przedsiębiorstwa muszą odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw i wspierać pozytywne zmiany w otoczeniu społecznym oraz środowiskowym.

W efekcie, coraz więcej organizacji dostrzega, że strategia ESG jest nie tylko etyczna, ale również opłacalna – buduje zaufanie, przyciąga talenty, zwiększa odporność na ryzyko oraz poprawia konkurencyjność. Firmy stają się nie tylko uczestnikami rynku, ale również ambasadorami zrównoważonego rozwoju, pokazującymi, jak biznes może realnie wpływać na przyszłość świata. Czy wdrożenie tej polityki jest więc również w takiej branży jak budowlana?

ESG w kontekście branży budowlanej

Budownictwo to jeden z kluczowych sektorów wpływających na klimat i środowisko – w Polsce budynki odpowiadają za blisko 40% emisji CO₂. Aż 28% z tego wynika z ich eksploatacji, kolejne 10% to efekt produkcji materiałów i stosowanych technologii. Dodatkowo, jak podaje GUS, roczne zużycie materiałów budowlanych w kraju przekracza 311 milionów ton. Skala ta wymaga nowego podejścia – opartego na odpowiedzialności i długofalowym myśleniu. W tym kontekście ESG (Environmental, Social, Governance) przestaje być jedynie deklaracją – staje się realnym narzędziem budowania odporności biznesu, innowacyjności i przewagi konkurencyjnej.

Wdrożenie zasad ESG w budownictwie oznacza konkretne działania: redukcję emisji gazów cieplarnianych, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ograniczenie odpadów, ale także inwestowanie w transparentność i społeczną odpowiedzialność.

Pamiętajmy również, że budownictwo, to nie tylko materiały i konstrukcje budynków. To również cała infrastruktura – ogrzewania, chłodzenia budynków oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej – odgrywa kluczową rolę w budowaniu zrównoważonego środowiska. Według Komisji Europejskiej to właśnie ona odpowiadają nawet za 80% zużycia energii w gospodarstwach domowych.To oznacza, że realny wpływ na środowisko zaczyna się już na poziomie systemów technicznych, wbudowanych w fundamenty budownictwa.

W obliczu tak dużego oddziaływania sektora, kluczowe staje się, aby firmy działające w branży budowlanej aktywnie wdrażały strategie ESG. To od ich decyzji zależy, czy kierunek rozwoju branży będzie rzeczywiście zrównoważony – zarówno dla środowiska, jak i przyszłych pokoleń. Liderzy rynku, którzy postawią na odpowiedzialność i innowacje, nie tylko odpowiedzą na rosnące wymagania regulatorów i inwestorów, ale również zyskają trwałą przewagę konkurencyjną – podkreśla Sylwia Pałasz-Talarek, Senior Marketing Manager, Uponor (GF Building Flow Solutions).

Społeczna odpowiedzialność i dobre praktyki – przykład branży

Dobrym przykładem przedsiębiorstwa, które skutecznie przekuło zasady ESG w przewagę biznesową, jest Uponor (GF Building Flow Solutions). Firma ta nie tylko wdraża innowacyjne, energooszczędne rozwiązania techniczne, ale również działa zgodnie z ambitną strategią Sustainability Framework 2025. Zakłada ona m.in. redukcję emisji CO₂ o 30% do 2026 roku, zmniejszenie zużycia wody o 20% oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska lub do spalenia również o 20%. Co więcej, wewnętrzne badania pokazują, że aż 80% pracowników poleca Uponor (GF Building Flow Solutions). jako pracodawcę, co potwierdza, że ESG działa także „od środka”. Firma nie tylko zyskała uznanie branży i liczne wyróżnienia za swoje działania, ale przede wszystkim zbudowała trwały fundament pod rozwój oparty na wartościach i odpowiedzialności.

Firmy, które skutecznie wdrażają strategie ESG, budują trwałe fundamenty swojej wartości rynkowej – nie tylko spełniając oczekiwania interesariuszy, ale też wyznaczając kierunki rozwoju całej branży. Przyszłość budownictwa – i szerzej: przyszłość biznesu – to zrównoważone rozwiązania, transparentność działań, szacunek do zasobów i ludzi. I choć wiele z tych działań może być „niewidocznych”, ich wpływ jest ogromny – wskazuje Sylwia Pałasz-Talarek, Senior Marketing Manager, Uponor (GF Building Flow Solutions).