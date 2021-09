Zyska: Negocjacje w sprawie Turowa najprawdopodobniej zakończą się po wyborach w Czechach Energetyka

Ireneusz Zyska, ministerstwo klimatu i środowiska. Fot. MKiS

– Negocjacje ws. Turowa to problem polityczny i to leżący po stronie czeskiej; zakończą się one raczej dopiero po jesiennych wyborach u naszych południowych sąsiadów – ocenił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Ireneusz Zyska był gościem Polskiego Radia 24. Podczas rozmowy został zapytany o negocjacje z Czechami ws. funkcjonowania Kopalni Turów. Minister zaznaczył, że dialog nie jest łatwy. – Mamy wrażenie, to jest po prostu fakt, że strona czeska cały czas wprowadza nowe elementy (do negocjacji – przyp. PAP) bardzo szczegółowe, drobiazgowe elementy związane chociażby z przepływem wód gruntowych, z oddziaływaniem emisji spalin, pyłów z elektrowni w Turowie – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Zdaniem wiceministra, sprawa Turowa jest polityczna i raczej nie zakończy się przed wyborami w Czechach, które odbędą się 8 i 9 października. – Niestety jest to problem polityczny i to leżący po stronie czeskiej. Tam, jak wiemy, na jesieni odbędą się wybory parlamentarne i jest to w kuluarach powszechna już wiedza, że te negocjacje zakończa się – mam nadzieje korzystnie dla obu stron i dla strony polskiej i dla strony czeskiej – ale dopiero po wyborach w Czechach. Wcześniej raczej nie spodziewałbym się – podkreślił Ireneusz Zyska.

Polska Agencja Prasowa/Puls Biznesu/Jędrzej Stachura