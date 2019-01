ABB: Automatyzacja zwiększy efektywność w energetyce

Zgodnie z głównym tematem tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, którym jest nadejście nowej ery globalnej współpracy, systemy autonomiczne staną się kluczową technologią, decydującą o tym jak będziemy dostarczać energię, produkować, pracować, przemieszczać się i żyć.

W świecie niespotykanych dotąd zmian technologicznych i cyfryzacji tworzy się przyszłość autonomicznych systemów przemysłowych, zdolnych do adaptacji, a nawet uczenia się w zmieniających się warunkach. Nowe systemy pozwolą zwiększyć wydajność, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo.

Inwestycje w autonomiczną żeglugę

W miarę rozwoju technologii autonomicznych sektor morski staje się jednym z tych, przed którymi otwierają się nowe możliwości rynkowe. ABB przeprowadziła niedawno próbę o przełomowym znaczeniu dla autonomizacji żeglugi, w ramach której prom pasażerski był zdalnie pilotowany z portu. Udane przedsięwzięcie może utorować drogę dla całkowicie autonomicznych kontenerowców.

ABB działa również w innych branżach, w których autonomiczne systemy mogą przynieść korzyści. W sektorze naftowo-gazowym, w którym liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo, możliwość ograniczenia liczby osób przebywających na obiekcie ma niebagatelne znaczenie. Systemy autonomiczne umożliwiające zdalną obsługę mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Również górnictwo wkracza na nowy poziom dzięki zastosowaniu coraz bardziej zaawansowanej automatyki do optymalizacji procesów w czasie rzeczywistym. Wraz ze wzrostem automatyzacji i cyfryzacji kopalń, wizja w pełni autonomicznego zakładu górniczego, działającego bez ludzi pod ziemią, staje się całkiem realna.

Napędzając cyfrową gospodarkę

Rozwiązania cyfrowe ABB Ability:tm: umożliwiają wdrażanie technologii autonomicznych we wszystkich branżach na coraz szerszą skalę. Technologie te wykorzystują dane z inteligentnych czujników oraz zaawansowane oprogramowanie do ciągłego monitorowania stanu systemów i wczesnego ostrzegania, co będzie mieć kluczowe znaczenie w autonomicznych zakładach przemysłowych.

Rozwijająca się sieć zdalnych centrów ABB Ability:tm: Collaborative Operations wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane poprzez tworzenie zaleceń określonych działań podlegających weryfikacji przez człowieka. Taki tryb pracy uznaje się za pierwszy etap autonomizacji działalności operacyjnej. Zainstalowane w obiekcie inteligentne czujniki i systemy o krytycznym znaczeniu dla działania zakładu przesyłają dane dotyczące stanu i funkcjonowania urządzeń do jednostki Collaborative Operations Center. Tam oprogramowanie dokonuje zaawansowanej analizy danych. Wyniki są oceniane przez ekspertów ABB we współpracy z klientami, czego efektem są zalecenia wskazujące potencjalne problemy, sugestie przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej oraz propozycje metod poprawy wydajności. Jednocześnie analiza działań COC pomoże naukowcom ABB lepiej zrozumieć dynamikę i niuanse zautomatyzowanego procesu decyzyjnego – będą one stanowić impuls do rozwoju systemów o jeszcze większej autonomii niż dotychczas.

Technologie wzmacniające ludzki potencjał

Systemy autonomiczne i przemysłowa sztuczna inteligencja zrewolucjonizują sposób pracy nie poprzez zastąpienie ludzi, ale rozszerzenie możliwości poznawczych człowieka, wzmacniając tym samym nasz potencjał. Możemy przewidzieć przyszłość na podstawie tego, co dostrzegamy dziś: najnowocześniejsze systemy automatyki umożliwiają już wykonywanie wielu operacji i procesów bez ludzkiej interwencji w normalnych warunkach. Pozwala to ludziom na nabywanie wyższych kompetencji poprzez skoncentrowanie się na bardziej złożonych i nieustrukturyzowanych zadaniach.

W fabryce przyszłości systemy autonomiczne będą wspomagać operatorów w podejmowaniu trafniejszych decyzji we właściwym czasie. Uwolni to ekspertów od żmudnych, powtarzalnych zadań i pozwoli im skupić się na czynnościach o większej wartości.

W niedalekiej przyszłości ludzie i systemy autonomiczne będą współpracować w podejmowaniu ostatecznych decyzji.

W autonomicznej fabryce przyszłości ludzie będą pracować ramię w ramię z robotami. Połączenie systemów autonomicznych, przemysłowej sztucznej inteligencji i robotów współpracujących, takich jak YuMi, pozwoli produkować więcej spersonalizowanych produktów, co w dobie czwartej globalnej rewolucji przemysłowej staje się standardowym wymogiem. Będzie się to odbywać w sposób bardziej wydajny i oszczędny, a przede wszystkim ekologiczny — z wykorzystaniem cennych zasobów, ale bez degradowania środowiska, w którym żyjemy.

