KE: Baltic Pipe to win-win dla wszystkich

Komisja Europejska wspiera projekt Baltic Pipe. W rozmowie z BiznesAlert.pl zapewnia, że gazociąg z Norwegii przez Danię do Polski da korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, a przez to także Unii Europejskiej.

– To bardzo ważne, aby Europejczycy byli jak najlepiej połączeni. Baltic Pipe zapewni gaz norweski w Polsce i da Danii dostęp do rynku gazu w Polsce. Wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne. Będzie więcej gazu w systemie przesyłowym, co uczyni ten surowiec tańszym. Zapewni on także mniejszą emisję gazów cieplarnianych. To wszystko jest zgodne z celami Komisji Europejskiej zawartymi w pakiecie Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków (pakiet zimowy – przyp. red.) – powiedziała Stina Soewarta, przewodnicząca Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Danii.

Komisja Europejska wsparła finansowo przygotowania do budowy Baltic Pipe. Dalsze wsparcie finansowe Komisji Europejskiej dla projektu ma zależeć od nowego budżetu unijnego.

Wojciech Jakóbik