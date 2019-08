Spada częstotliwość eksportu rosyjskiego gazu do Europy

Spada eksport gazu przez Gazprom do odbiorców spoza Wspólnoty Niepodległych Państw. W lipcu Rosjanie dostarczyli o 3,8 procent mniej gazu niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Nie pomogło znaczące zwiększenie zapotrzebowania na paliwo w wielu państwach europejskich. Od początku roku dostawy rosyjskiego gazu spadły o 4,8 procent. W tym samym czasie wydobycie Gazpromu osiągnęło najwyższy poziom od ośmiu lat.

Spada częstotliwość dostaw gazu od Gazpromu

W czerwcu rosyjski monopolista dostarczył do Europy 1 mld m sześc. gazu więcej niż wcześniej planował (15,9 wobec 15 mld m sześc.). Dzięki temu dostawy Gazpromu wzrosły o 3,8 procent, wcześniej koncern spodziewał się spadków. W lipcu sytuacja się odwróciła i w stosunku do ubiegłego roku eksport spadł o 3,8 procent do 15,3 mld m sześc. Według wstępnych danych Gazpromu, od stycznia do końca lipca, eksport gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wyniósł 111,5 mld m sześc., czyli o 4,8 procent mniej niż rekordowy poziom z 2018 roku. Mimo, że w tym czasie wzrosły dostawy rosyjskiego gazu m.in. do Węgier (+58,4 procent), Austrii (+30,6 procent), Czech (+28,1 procent), Holandii (+10 procent) i Francji (+3 procent).

Od stycznia do lipca Gazprom wydobył 294,5 mld m sześc., osiągając najwyższy poziom od ośmiu lat. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, wydobycie wzrosło o 1,9 procent. Dostawy paliwa na rynek krajowy wzrosły o 8,2 procent.

Gazprom zwiększa wydatki na budowę Nord Stream 2

Rosyjski koncern spieszy się z zakończeniem budowy gazociągu Nord Stream 2. W 2018 roku na ten cel przeznaczył 103,3 mld rubli, czyli o 12 procent więcej niż przewidywał pierwotny plan inwestycji. Łącznie ułożono już 1739 km gazociągu, czyli ok. 71 procent długości obydwóch nitek. Jednocześnie Gazprom zmniejszył nakłady na pozostałe projekty infrastrukturalne. W ubiegłym roku, w budowę gazociągu Turkish Stream, Rosjanie zainwestowali o 2 procent mniej niż planowali (168,88 mld rubli), a w Siłę Syberii o 8,2 procent (201,1 mld rubli). W 2019 roku Gazprom chce przeznaczyć na budowę Nord Stream 2,53,2 mld rubli, Turkish Stream 26 mld rubli i Siłę Syberii 147,5 mld rubli.

W ubiegłym roku rosyjski monopolista przeznaczył na inwestycje 1,34 bln rubli wobec planowanych 1,49 bln rubli. W 2019 roku zamierza natomiast zainwestować 1,33 bln rubli, w 2020 roku 1,06 bln rubli, a w 2021 roku 1,25 bln rubli.

Kommiersant/Piotr Stępiński