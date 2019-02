JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji, która pozwoliłaby utrzymać Skarbowi Państwa kontrolę 50 proc. plus 1 – poinformował prezes spółki Daniel Ozon.

Pytany w Parkiet TV, czy JSW myśli o emisji akcji, odpowiedział: „Wiemy, że są ograniczenia nałożone przez ustawę o majątku państwowym. Rozpoczęliśmy dialog z Prokuratorią Generalną. Skarb Państwa ma 55 proc. akcji. Pokazywaliśmy jakie są możliwe korzyści, konieczność pozyskania finansowania w długim terminie”.

„Myślę, że kilkaset, od 500 mln zł do 1 mld zł, spółka mogłaby pozyskać przy rozwodnieniu, tak by Skarb Państwa nie stracił kontroli. Pieniądze trafiłyby do spółki” – powiedział Ozon. „Emisja, która pozwoliłaby utrzymać kontrolę Skarbu Państwa 50 proc. plus 1 to sensowne rozwiązanie” – dodał prezes JSW.

Polska Agencja Prasowa