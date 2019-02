Rosyjskie firmy ograniczają handel ropą z Wenezuelą

Litasco, gałąź handlowa rosyjskiego producenta naftowego Lukoil zaprzestał operacji swapowych z Wenezuelą przez amerykańskie sankcje nałożone na PDVSA – powiedział w dyrektor generalny Lukoila Vagit Alekperov.

Stany Zjednoczone nałożyły twarde sankcje finansowe 28 stycznia, mające na celu odcięcie wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro od dochodów z ropy naftowej. Rosja jest bliskim sojusznikiem Caracas, a działalność koncernów naftowych w Wenezueli doprowadziła do tego, że kraj ten pogrążył się w politycznym chaosie, a Waszyngton uderzył państwową sankcjami w spółkę naftową PDVSA.

– Przed nałożeniem ograniczeń Litasco prowadziło działalność w zakresie dostarczania produktów naftowych i sprzedaży ropy naftowej, a także przeprowadzania operacji swapowych. Dziś ich nie ma – powiedział Alekperov na konferencji w Soczi. Dodał, że operacje zostały wstrzymane natychmiast po nałożeniu sankcji.

Inny rosyjski gigant Gazprom Neft nie widzi większego ryzyka dla swoich operacji w Wenezueli, co na tej samej konferencji powiedział prezes spółki Alexander Dyukov. Dodał on, że jego firma nie dostarcza Wenezueli produktów ropopochodnych potrzebnych do rozcieńczenia oleju PDVSA. Dodał, że Wenezuela nie zwróciła się do Gazpromu Neft o dostarczenie PDVSA produktów naftowych.

Reuters/Michał Perzyński