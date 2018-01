Jest pierwsza umowa przesyłowa dla Baltic Pipe

PGNiG i Gaz-System w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe podpisały umowę przesyłową – poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w raporcie giełdowym.

Umowa z Gaz – Systemem już jest. Wkrótce będzie także z Duńczykami

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował, że w dniu 19 stycznia 2018 roku została zawarta umowa z Operatorem Systemu Przesyłowego, firmą Gaz-System na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe. Jest to tzw. umowa przesyłowa dotycząca przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię. Spółka ma poinformować także o zawarciu drugiej umowy przesyłowej z Energinet, duńskim operatorem sieci przesyłowej.

Zawarcie umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, firmami Gaz-System S.A. oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł będzie ostatnim etapem Open Season 2017.

Zgodnie z planem

Na początku grudnia 2017 roku, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej RP Piotr Naimski poinformował, że umowy przesyłowe dla Baltic Pipe zostaną podpisane na przełomie roku. – To oznacza, że poprzednie elementy planu zostały zrealizowane pozytywnie. Wszystko zgodnie z harmonogramem – poinformował wówczas minister Naimski.

Umowy przesyłowe mają być podstawą przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. W oficjalnych planach rządu założono, że piętnastoletnie umowy przesyłowe z uczestnikami rynku, którzy otrzymali przepustowość podczas Open Season zostaną podpisane do 21 stycznia 2018 roku.Do grudnia 2018 roku ma zostać podjęta ostateczna decyzja inwestycyjna.

Założenia Baltic Pipe

Gazociąg Baltic Pipe ma połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na Szelfie Norweskim Morza Północnego. Przepustowość rury łączącej złoża norweskie z Polską ma wynieść 10 mld m sześc. rocznie. Celem jest uruchomienie połączenia przed końcem 2022 r., kiedy wygasa kontrakt jamalski. Projekt Korytarza Norweskiego, a więc połączenia Szelfu Norweskiego poprzez Danię z polskim wybrzeżem, zakłada budowę pięciu elementów:

budowę po duńskiej stronie „spinki” (tie-in) do norweskiego systemu przesyłowego na Morzu Północnym, która połączy Danię z Norwegią i umożliwi przesył surowca;

rozbudowę istniejącej zdolności przesyłowej w Danii z zachodu na wschód;

budowę połączenia gazowego między Polską a Danią (Baltic Pipe);

budowę tłoczni gazu;

rozbudowę polskiego systemu przesyłowego.

Zgodnie ze studium wykonalności projektu, które zostało przygotowane z końcem 2016 r., projekt dotyczy analizy planu budowy gazociągu Baltic Pipe (o przepustowości do 10 mld m3) oraz pozostałych elementów Korytarza Norweskiego. Inwestycja zgodnie z informacjami Gaz-Systemu oraz Energinet.dk powinna być gotowa do 2022 roku.

AKTUALIZACJA: 22 stycznia 2017, godz. 19:26

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo /BiznesAlert.pl