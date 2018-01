Orzech: PKP Energetyka wyda 300 mln złotych na inwestycje. Czeka na ustawę o elektromobilności

Podczas spotkania noworocznego z dziennikarzami prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech ujawnił plany na 2018 rok. Chce wydać 300 mln złotych na inwestycje. Czeka z decyzjami o elektromobilności.

Ksawery i Franciszek

W minionym roku spółka wprowadziła rozwiązania na rzecz cyfryzacji pracy. – Wszystkie pojazdy działają w sposób zaprogramowany, jest monitoring i możliwość alokacji online wszystkich pracowników, co pozwala reagować na nagłe zdarzenia – powiedział prezes Orzech. Jego zdaniem w tym zakresie największymi wyzwaniami minionego roku były huragan Ksawery i Światowe Dni Młodzieży, kiedy spółka musiała reagować elastycznie na zmieniającą się sytuację. – Szóstego października wichura była na tyle duża, że relokowano pociągi na osi południowy zachód północ. Takie tempo reakcji było do tej pory niemożliwe. Był to faktycznie czas rzeczywisty – mówił prezes.

3,2 mld zł ogólnie, 300 mln zł w 2018 roku

Przy każdej usterce PKP Energetyka klasyfikuje rodzaj szkody i ustala przyczynę jej wystąpienia. – Ilość awarii z winy własnej spółki spadła z 270 do poniżej stu, to ponad dwukrotny spadek – chwalił spółkę Wojciech Orzech. Zapowiedział, że w 2018 roku firma przeznaczy 300 mln złotych na inwestycję w sieć. – Nawet przy stratach nie przestaniemy inwestować w sieć, tego się po prostu nie robi – zapewnił. Firma zmodernizowała w zeszłym roku prawie sto stacji trakcyjnych i planuje w tym roku zmodernizować 80 kolejnych. Ogólnie chce wydać na inwestycje 3,2 mld złotych, z czego większość zostanie przeznaczona na wzmocnienie zasilania. Dwadzieścia procent tej sumy ma pochodzić z opłaty przyłączeniowej, czyli z kieszeni klienta, a reszta ze środków spółki, w tym kredytów. Jest to niezbędne, bo według Orzecha zapotrzebowanie trakcji na energię elektryczną rośnie co roku notuje „jednocyfrowy wzrost procentowy”.

Magazyny energii uspokoją pobór energii dla trakcji

PKP Energetyka analizuje także możliwość budowy magazynów energii, najpewniej za pomocą technologii akumulatorów, która pozwoli na ustabilizowanie poboru energii na potrzeby trakcji kolejowej. Obecnie w rezerwie krajowego systemu elektroenergetycznego utrzymywane są moce potrzebne do realizacji skokowego zapotrzebowania, kiedy przejeżdża pociąg. Dzięki magazynom gromadzenie energii na ten cel mogłoby się odbywać w sposób ciągły i z mniejszymi wahaniami. – Badamy, czy można odciążyć system poprzez magazyny i pobierać mniej, ale systematycznie. Działamy we współpracy z naukowcami Politechniki Warszawskiej.

Ostrożnie o elektromobilności

Prezes PKP Energetyka wypowiadał się jednak ostrożnie o potencjale elektromobilności. – Zobaczymy jakie będą efekty ustawy o elektromobilności, jak zareaguje rynek. Jesteśmy nastawieni jak najbardziej pozytywnie, wydaliśmy nawet z Instytutem Jagiellońskim raport o elektromobilności, ale dzisiaj nie widzimy jednoznacznego kierunku rozwoju tej branży – powiedział dziennikarzowi BiznesAlert.pl prezes Orzech.